Hacker çetesinden yeni dolandırıcılık yöntemi! 500 kişinin kargo bilgilerini çalarak milyonluk vurgun

Şüpheli şahısların dolandırıcılık olayını anlatan polis memuru Bengü Emre, "Şüpheliler, kargo numarasını ele geçirdikten sonra sanki kargo şirketinden arıyor gibi kargoyu teslim alacak kişinin bilgilerini ele geçirerek teslim alacak kişiyi arayarak 'size teslim edilecek kargonun adres bilgisinde sıkıntı var, siz göndereceğimiz onay kodlarını bize gönderdiğinizde size ürününüz teslim edilecektir' diyerek bilgi veriyorlar. Sipariş veren kişi de kargo şirketinden arandığını düşündüğü için kargo takip numarasını karşı tarafa iletiyor. Aslında bu esnada ikinci kez onay verilmiş oluyor. Bu verilen onaylar sayesinde de 'Richie Rich' operasyonundaki veriler sayesinde mağdurların iletişim bilgileri de ele geçirilmiş olduğu için ikinci onay kodunda teslim edilecek kişi bilgilerini de değiştiriliyor. Daha sonra saha elemanlarını kargoyu teslim alabilecek konuma getiriyorlar" şeklinde konuştu.





ŞIRNAK'TAN KARGO TESLİM ALMIŞLAR

Kargo şirketi tarafından şüpheli şekilde aranan vatandaşlara uyarılarda bulunan Emre, "Vatandaşlarımız internetten sipariş verdiklerinde arayan numaralardaki kişilere 'biz size tekrar dönüş yapacağız' diyerek telefonu kapatıp kargo şirketlerini arayarak bu konuyu kesinlikle kendilerini güvenceye almalarında fayda olacaktır. Bu çalışmayı yaparken kargo şirketlerinden de kendilerine saha elemanları seçmişlerdi. Kargo çalışanları sayesinde de kargo numaralarını sorgulamışlar. Özellikle para olarak değer tutabilecek ürünleri takibini alarak ve gerekiyorsa örnek veriyorum saha elemanlarının Şırnak'tan kargoyu teslim almaya gittiği tespit edildi" diye konuştu.