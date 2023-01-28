22 yaşındaki hacker çetesi liderine operasyon! Halktan çaldığı parayla yaşadığı lüks hayat çileden çıkardı

"BİLMEDİĞİMİZ HER LİNKE TIKLAMAMAMIZ GEREKİYOR"

Siber suçlara karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan polis memuru Bengü Emre, "Bu sebepten dolayı vatandaşlarımızın gördükleri her türlü linki tıklamamaları gerekiyor. Her dönemde bizim siber suçların profil ve Ar-Ge çalışması yapmakta ve o dönemin meşhur olan linklerini hazırlamaktadırlar. Örneğin 'kadına şiddete hayır' linki gibi giriş linkleri hazırlayarak mağduriyetler meydana geliyor. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek için bilmediğimiz her linke tıklamamamız gerekiyor. Tıklanılan linklerde ise telefonlarımıza veya giriş yaptığımız bilgisayarlardaki bilgilere virüs yerleştiriyorlar ve yerleştirilen virüs sayesinde yapılan her işlem şüphelilerin de bire bir panellerine yansıyor. Daha sonra ise bu vatandaşların adına kredi kullanılıyor, değişik ödemeler yapılıyor. Bu nedenle bilmediğimiz her uygulamayı yüklemeyeceğiz, güvenliğini araştıracağız" şeklinde konuştu.

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