Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı ❄️ Beklenen kar yağışı başlıyor | Kızak, poşet ve leğenleri hazırlayın 🛷
Yeni hafta ile birlikte yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kurak geçen ocak ayının ardından beklenen yağışlar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaşırken İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunup saat verdi.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ocak ayının son günlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Kar yağışı birçok ilde etkili olmaya başlarken, meteorolojiden yeni uyarılar geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporunu açıklarken İstanbul'da öğlen saatlerinde karla karışık yağmur yağacağını belirtti.
61 İLE KAR UYARISI! HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?
Meteoroloji`nin açıklamasına göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek. Hafta boyunca kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İşte bu hafta kar yağışı beklenen iller:
ADIYAMAN, AFYONKARAHİSAR, AĞRI, AKSARAY, AMASYA, ANKARA, ARDAHAN, ARTVİN, BALIKESİR, BARTIN, BATMAN, BAYBURT, BİLECİK, BİNGÖL, BİTLİS, BOLU, BURDUR, BURSA, ÇANKIRI, ÇORUM, DİYARBAKIR, DÜZCE,
EDİRNE, ELAZIĞ, ERZİNCAN, ERZURUM, ESKİŞEHİR, GAZİANTEP, GÜMÜŞHANE, HAKKARİ, IĞDIR, ISPARTA,
KAHRAMANMARAŞ, KARABÜK, KARAMAN, KARS, KASTAMONU, KAYSERİ, KIRIKKALE, KIRKLARELİ, KIRŞEHİR, KOCAELİ,
KONYA, KÜTAHYA, MALATYA, MARDİN, MUŞ, NEVŞEHİR, NİĞDE, SAKARYA, SİİRT, SİNOP, SİVAS,
ŞIRNAK, TOKAT, TUNCELİ, UŞAK, VAN, YALOVA, YOZGAT, ZONGULDAK
KIŞA KESKİN BİR GİRİŞ YAPIYORUZ
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten radar görüntüsü paylaşarak, "Kar yağışları yeni başladı. Kışa keskin bir giriş yapıyoruz. Kar örtüsü almayan yerler de kısa zaman içerisinde alacaklar. Türkiye'ye Kış geliyor. Şubat ayı kar, buzlanma ve fırtınalarla başlıyor. 10 günlük beklenen kar örtüsü miktarı giderek artıyor. Özellikle Anadolu bol miktarda kar yağışı alacak. İstanbul için kar miktarı her güncelleme artacak. Değerler cm'dir.
- 40 DERECELER OLACAK
İstanbul'da pazar akşam ile pazartesi öğlen arası hafif kar yağışları bekleniyor. Sıkı giyinilmeli. Soğuklar uzun süre kalıcı. İstanbul ve Bursa mutlaka örtülük kar alacak. Az kaldı. İstanbul'da kar yağarken gök gürültüleri bile duyulacak çünkü 5.500 metre yukarısında -40 dereceler olacak. İstanbul'da kar ihtimali yüzde 84'e yükseldi. Hafif bir kar. Kuzey ilçeler daha şanslı.
İSTANBUL'A BU AKŞAM KAR BEKLENİYOR
İstanbul'da kar bekleniyor. Belli ki graupel (kar peleti) sağanağı olacak. Bu gece beraber takip yapacağız. Mor renkler kar
O TARİHLERE DİKKAT
Anadolu'ya ardı ardına gelecek kar yağışları herkesi mutlu edecekken, sonradan afete dönüşmemesi için tedbirli olunmalı. Değişime açık olmakla birlikte, 5 ve 6 Şubat'ta İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Kahramanmaraş tarafı ağır bir kar alabilir. Doğu'da yollar kapanabilir.
KALIN BİR KAR TABAKASI OLACAK
10 gün sonra Ülkemize bakış. Ülke genelinde yerde kalın bir kar tabakası olacak. Değerler cm'dir. Ankara'da 30 ila 40 cm kar örtüsü bekleniyor. İstanbul da, Bursa da örtü alacak. İstanbul'un alacağı kar dek mekanizması ile olduğu için örtü miktarı gün yaklaştıkça artacak." ifadelerini kullandı.
4 ŞUBAT SONRASINA DİKKAT
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a asıl kar yağışı için 4 şubata dikkat çekti.
Prof. Dr. Şen, "İstanbul bugün bulutlu sıcaklık 6-7 derece. Pazartesi, Salı yağmurlu. İstanbul'un Anadolu yakasının yüksekleri salı gecesi ve çarşamba hafif karla karışık yağmur alabilir. Perşembe sıcaklık 10 derecenin üzerine çıkıyor. Şubat'ın 4'ünden sonra gelecek sistemde İstanbul kar alır görünüyor değişmez ise" dedi.
YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaşırken, yoğun kar yağışı için uyarılarda bulundu. İşte yeni haftada hava durumu
31 OCAK SALI
1 ŞUBAT ÇARŞAMBA
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
İSTANBUL °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
KOCAELİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
KONYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı
DÜZCE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
SAMSUN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan dışında) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının akşam saatlerinden itibaren, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
KARS °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
MALATYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde kuvvetli yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinin yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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