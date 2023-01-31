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İstanbul’da şans eseri kurtuluş! Erkek arkadaş dehşeti kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.01.2023
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İstanbul’da şans eseri kurtuluş! Erkek arkadaş dehşeti kamerada

İstanbul’da 2021 yılında erkek arkadaşı tarafından oturdukları restoranda kafasına nişan alınıp alnından vurulan Demet S.’nin şans eseri hayatta kaldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Cani saldırganın önce Demet S.’nin başını masaya koyduğu an silahını aldığı ardından da masanın altında süngüyü çekip kız arkadaşının kafasını çevirdiği anda ateş ettiği belirlendi. Talihsiz kadının görüş açısı sebebiyle silahı fark edemediği ve sanığın atış anındaki kol doğrultusunun arka masada oturan iki kadına dahi hayati risk doğurabilecek pozisyonda olduğunun altı çizildi. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...

Kadıköy'de bir restoranda 2021 yılı Aralık ayında kız arkadaşıyla buluşan 44 yaşındaki Tolga Ergen, yemek yedikleri sırada tabancasını çıkardı, masanın altında mermiyi namlusuna verdi ve 20 santimetre mesafeden kız arkadaşı 38 yaşındaki Demet S'nin kafasına bir el ateş etti. Demet S. alnından yaralandı ve şikayetçi oldu.

Sabah'ın haberine göre, hiçbir şey olmamış gibi tabancayı ceketinin cebine koyup restorandan çıkan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ergen hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

FIRSATTAN İSTİFADE SİLAHI ÇIKARMIŞ

Dava kapsamında Demet S'nin kafasını çevirmesiyle şans eseri hayatta kaldığı ortaya çıkarken, dosyaya gelen dehşet anlarının görüntüleri bu durumun belgesi niteliğindeydi.

Dava dosyasına gelen görüntüleri inceleyen bilirkişi saniye saniye korku dolu anlarını tespit etti. İkilinin önce konuştuğu, sonrasında mağdur kadının kafasını masaya koyduğu esnada saldırganın fırsattan istifade yan koltukta bulunan ceketinin cebinden silahını çıkardığı belirlendi. Saldırganın bu sırada masanın altında ilk atış gerekli olan doldur-boşalt işlemi için tabancanın sürgüsünü çektiği de kaydedildi.

SİLAHI GÖREMEMİŞ

Demet S'nin kafasını kaldırıp sola çevirdiği esnada bu kez saldırganın silahı doğrultup ateş ettiğini belirleyen bilirkişi, mağdur kadının görüş açısının tabancayı görmediğini kaydetti.

Dahası, sanığın atış anındaki kol doğrultusunun arka masada oturan iki kadına dahi hayati risk doğurabilecek pozisyonda olduğunun altını çizdi.

Tüm bu yaşananların ardından kadınların panik olduğu, sanığın ise hiçbir şey olmamış gibi ceketini alıp restorandan çıktığı an be an belirlenerek dava dosyasının en önemli delili haline geldi.

KAÇARKEN YAKALANDI

Tolga Ergen tabancasını olay yerinde bırakarak kaçmaya çalıştığı sırada Bostancı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 'Extacy' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildiği de öğrenildi.

EN SON ŞİKAYETİ 1 AY ÖNCE

Öte yandan, Demet S.'nin olaydan yaklaşık 1 ay önce şüpheli Tolga Ergen'den "Tehdit" suçundan şikayetçi olduğu öğrenildi. Şüpheli Tolga Ergen'in Demet S.'ye karşı işlediği iddia edilen 3 kez "Kasten yaralama" ile "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından toplamda 5 adet suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

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