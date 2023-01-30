Diyanet açıklaması: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekimi hangi tarihte yapılacak? Takvim açıklandı mı?
Hac kura tarihleri, son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. Diyanet takvimine göre, Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adayların başvuru işlemleri 31 Ocak'ta sona erecek. Şimdi ise gözler kura takvimine çevrildi. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, heyecan içinde kura tarihlerini araştırıyor. Peki, 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekimi hangi tarihte yapılacak? Takvim açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
"Hac kuraları ne zaman çekilecek?" sorusu, ön kayıt işlemlerini gerçekleştiren vatandaşların gündeminde yer alıyor. 5 Ocak'ta başlayan hac ön kayıt başvuruları, 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı. Yarın sona erecek olan başvurular ile birlikte kura süreci beklenecek. Kuranın sonuçlanmasıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayı Türkiye'den kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Peki, 023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekimi hangi tarihte yapılacak? Takvim açıklandı mı? İşte ayrıntılar...
HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
2023 Hac kuraları şubat ayında gerçekleştirilecek. Katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek hacı adayları için kura çekiminin şubat ayının ortalarında yapılması bekleniyor.
Geçmiş yıllarca başvuru yapan ve sırasını bekleyen adayların kurada çıkma ihtimalleri nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığının verilerine göre, geçmiş yıllarda hac başvurusu yapan ve sırasını bekleyen yaklaşık 2,5 milyon hacı adayı bulunuyor. Başkanlığın kura sisteminde önceden bekleyenlerin katsayıları yüksek olduğu için kurada çıkma ihtimali de artıyor.
Hacca gitmeye hak kazanan, kurada ismi çıkmayan birini yanına almak isterse hakları kaybolacak mı?
Hacca gitmeye hak kazananlar, ilk defa müracaat eden ve kurada ismi çıkmayan birini yanlarına almak isterse, kazanılan haklarını kaybedecek ve tekrar kuraya girmek zorunda kalacak.
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