Diyanet açıklaması: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekimi hangi tarihte yapılacak? Takvim açıklandı mı?

"Hac kuraları ne zaman çekilecek?" sorusu, ön kayıt işlemlerini gerçekleştiren vatandaşların gündeminde yer alıyor. 5 Ocak'ta başlayan hac ön kayıt başvuruları, 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı. Yarın sona erecek olan başvurular ile birlikte kura süreci beklenecek. Kuranın sonuçlanmasıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayı Türkiye'den kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Peki, 023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekimi hangi tarihte yapılacak? Takvim açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2023 Hac kuraları şubat ayında gerçekleştirilecek. Katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek hacı adayları için kura çekiminin şubat ayının ortalarında yapılması bekleniyor.