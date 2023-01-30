Eskişehir’de sevgilisi Ayşenur’u katletmişti! Kan donduran savunma: Silahı almaya çalışırken tetiğe dokunmuşum

Ayşenur Çolakoğlu'nun elinden tabancayı almaya çalıştığı sırada kendisine ait silahın kazara ateş aldığını öne süren Fakıoğlu, "Ayşenur, benim kız arkadaşımdı. Kendisiyle uzun zamandır görüşüyorduk. Olay günü Ayşenur ile birlikte eve gittik. Yanımızda ev arkadaşım vardı. Arkadaşım, sevgilim ile bizi yalnız bırakmak için diğer odaya geçti. Kız arkadaşımla konuştuğumuz esnada aramızda tartışma çıktı. Ayşenur, silahımın olduğunu biliyordu. Yatağımın altında duran silahımı aldı. O esnada ne yapacağını kestiremedim. Bana veya kendisine zarar vereceğini düşündüğüm için silahı elinden almaya çalıştım. Silahı almaya çalışırken tetiğe dokunmuşum. Silah seri modda olduğu için birkaç defa ateş aldı. Ayşenur yaralandı. Silah sesini duyan arkadaşım yanımıza geldi ve 'Ne oluyor' diyerek bağırdı. Ben de bu sırada silahı kafama dayamıştım. Arkadaşım, silahı kendime zarar vermemi engellemek için elimden aldı. Her şey bir anda gerçekleşti. Ayşenur'a zarar vermek gibi bir niyetim yoktu" dedi.