Eskişehir’de sevgilisi Ayşenur’u katletmişti! Kan donduran savunma: Silahı almaya çalışırken tetiğe dokunmuşum
Eskişehir'de, Hasan Fakıuğlu, 21 yaşındaki sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu'nu tabancayla başından vurarak öldürdü. Tutuklanan Fakıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı. Kendisine ait silahın kazara ateş aldığını öne süren Fakıoğlu, "Yatağımın altında duran silahımı aldı. O esnada ne yapacağını kestiremedim. Silahı almaya çalışırken tetiğe dokunmuşum. Silah seri modda olduğu için birkaç defa ateş aldı" dedi.
Eskişehir'de erkek kuaförü Hasan Fakıoğlu, geçen yıl 17 Aralık'ta, 4 ay önce ayrıldığı Ayşenur Çolakoğlu ile Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki evine geldi.
Hasan Fakıoğlu, burada kadın kuaförü Çolakoğlu'nun kendisini aldattığını öne sürdü. İddiaya göre, çıkan tartışmada Fakıoğlu, tabancayla Çolakoğlu'nu başından vurdu.
Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan Ayşenur Çolakoğlu, hayatını kaybetti.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Hasan Fakıoğlu, adliyeye sevk edildiği sırada, "Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü" dedi.
Savcılık sorgusunun ardından Fakıoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Evde bulunan arkadaşı M.A.F. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
"AYŞENUR'A ZARAR VERME NİYETİM YOKTU"
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma sürdürülürken, Hasan Fakıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.
Ayşenur Çolakoğlu'nun elinden tabancayı almaya çalıştığı sırada kendisine ait silahın kazara ateş aldığını öne süren Fakıoğlu, "Ayşenur, benim kız arkadaşımdı. Kendisiyle uzun zamandır görüşüyorduk. Olay günü Ayşenur ile birlikte eve gittik. Yanımızda ev arkadaşım vardı. Arkadaşım, sevgilim ile bizi yalnız bırakmak için diğer odaya geçti. Kız arkadaşımla konuştuğumuz esnada aramızda tartışma çıktı. Ayşenur, silahımın olduğunu biliyordu. Yatağımın altında duran silahımı aldı. O esnada ne yapacağını kestiremedim. Bana veya kendisine zarar vereceğini düşündüğüm için silahı elinden almaya çalıştım. Silahı almaya çalışırken tetiğe dokunmuşum. Silah seri modda olduğu için birkaç defa ateş aldı. Ayşenur yaralandı. Silah sesini duyan arkadaşım yanımıza geldi ve 'Ne oluyor' diyerek bağırdı. Ben de bu sırada silahı kafama dayamıştım. Arkadaşım, silahı kendime zarar vermemi engellemek için elimden aldı. Her şey bir anda gerçekleşti. Ayşenur'a zarar vermek gibi bir niyetim yoktu" dedi.
"HASAN'IN ELİNDE SİLAH VARDI"
Hasan Fakıoğlu'nun arkadaşı M.A.F.'nin de ifadesinde; silah sesine uyandığını belirterek, "Hasan, bir süredir ev arkadaşım. Ayşenur, onun kız arkadaşı. Zaman zaman eve gelirdi. Olay günü de kafede buluşup, üçümüz eve geldik. Akşam çalışacağım için dinlenmek amacıyla odama geçtim. Uyuduğum için tartışmayı duymadım. Silah sesine uyandım, yanlarına gittim. Ayşenur, Hasan'ın kucağındaydı. Hasan'ın elinde silah da vardı. Kendisine ya da bana zarar verebileceğini düşünerek, elinden aldım. Şoka girmiş haldeydi, 112'yi kendisi aradı" dediği öğrenildi.
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