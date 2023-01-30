Green Card başvuru sonuçları, son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasındaki çeşitliliği artırmak için her yıl düzenli olarak yapılan Green Card çekilişi için başvurular 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı. Şimdi ise sıra başvuru sonuçlarında. Green Card çekilişi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Green Card ne zaman açıklanacak? 2023 ABD Green Card başvuru çekiliş sonuçları hangi tarihte belli olacak? Ayrıntılar haberimizde...