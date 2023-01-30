Green Card ne zaman açıklanacak? 2023 ABD Green Card başvuru çekiliş sonuçları hangi tarihte belli olacak?
ABD'de kalıcı oturum imkanı sağlayan Green Card çekilişi için binlerce kişi başvuruda bulundu. Başvurular 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı. Şubat ayının gelmesiyle birlikte en çok merak edilenlerden biri de başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih oldu. 2024 Green Card takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Green Card ne zaman açıklanacak? 2023 ABD Green Card başvuru çekiliş sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte cevaplar...
Green Card başvuru sonuçları, son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasındaki çeşitliliği artırmak için her yıl düzenli olarak yapılan Green Card çekilişi için başvurular 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı. Şimdi ise sıra başvuru sonuçlarında. Green Card çekilişi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Green Card ne zaman açıklanacak? 2023 ABD Green Card başvuru çekiliş sonuçları hangi tarihte belli olacak? Ayrıntılar haberimizde...
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.
Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.
Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.
Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.
Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.
Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.
GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.
1. http://dvlottery.state.gov/ESC adresine girin.
2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.
3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.
4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.
5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)
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