Çekmeköy’de feci olay! Minibüs asker eğlencesindekilere çarptı: 1 ölü 5 yaralı

Olayı görenlerden Musa Yıldırım, "Yukardan aşağı araba bir anda freni boşalmış, yokuş aşağı inerken burada halay çeken milletin içine daldı. Aşağıda 3 arabaya vurdu durdu. 1 kişi öldü, 3 de yaralımız var. İzinli asker eğlencesi vardı. Şahıs eğlenceye geliyor, yukarıya aracını park ediyor. Araba bir andan nasıl oluyorsa harekete geçiyor burada milleti eziyor." şeklinde anlattı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.







