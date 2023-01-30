Konya’da hakimden akılalmaz kumpas! Reddedilince bakın ne yaptı

S.K, "Kendisinin "Esrar, hint keneviri" kullandığını, içtiğini aslında yapılan bu eylemin suç olmaması gerektiğini, Devletin belirli miktarlara izin vermesi gerektiğini söyledi. Arkadaşım gelince yanımızdan ayrılarak çıktı, çıkar çıkmaz da WhatsApp'tan bana polise teslim ettiğim küfürlü mesajı attı, çıkarken de zaten sandalyeyi ittirerek ceketini alıp çıkmıştı.Yaklaşık yarım saat 40 dakika sonra 4-5 tane sivil polis yanımıza geldi. Ben polisler geldiğinde ihbar edenin hakim İsmail E. olduğunu tahmin ettim, polisler geldiklerinde 112'ye hakkımızda uyuşturucu ticareti yaptığımız ve arkadaşıma poşet içerisinde uyuşturucu verdiğime dair ihbar geldiğini söylediler" ifadelerini kullandı.

S.K. bir kaç gün sonra hakim İsmail E.'nin kendisine "Geceniz nasıl geçti" diye mesaj attığını, kendisine "Bak işine" diye cevap yazıp engellediğini de ifadesine ekledi.