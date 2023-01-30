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Esenlerde koca dehşeti! Sokak ortasında öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2023
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Esenlerde koca dehşeti! Sokak ortasında öldürdü

Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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