6 yaşındaki "çocuk gelin" davası bugün! Sanıklar ilk kez hakim karşısında! Türkiye'nin gözü burada
Türkiye’yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayına ilişkin haklarında dava açılan sanıklar baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli’nin yargılanmalarına bugün başlanacak. Tutuklu sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin bulundukları cezaevinden mahkeme salonuna getirilmeleri beklenirken mahkeme salonunda sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin iddialar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açılmıştı.
ÇOCUK GELİN DAVASI BAŞLIYOR
İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün saat 10.00'da başlayacak.
Tutuklu sanıklar baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli ile tutuksuz sanık anne Fatıma Gümüşel, ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Duruşmaya tutuklu sanıkların bulundukları cezaevinden getirilmeleri beklenirken mahkeme salonunda neler yaşanacağı da merak konusu.
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