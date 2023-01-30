Antalya’da kaçan toplarını almak istemişlerdi! Metruk binada korkunç olay

Çocukların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede şahsın 55 yaşındaki Mustafa Seçen olduğu belirlendi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Seçen'in cesedi, önce Kemer Devlet Hastanesi Morguna, ardından otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Seçen'in Kemer'de kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalıştığı ve evsiz olduğu öğrenildi.