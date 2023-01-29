İhanetin bedeli 1 milyon TL! Adım adım takip etti



İddialara göre geçen yılın başlarında Neşe Ç., kocasının kendisini aldattığından şüphelenmeye başladı. Aynı günlerde numarasız bir telefonla aranan ve ihbar mektubu şeklinde kapısına fotoğraflar bırakılan Neşe Ç., elindeki deliller sonrası eşini takibe başladı.

Neşe Ç., özel bir firmada koordinatör olarak çalışan kocasının Şişli'de günlerce lüks bir otele girdiğini ve akşam saatlerinde çıktığını gördü. Eşinin otelden çıkarken yanında hep aynı kadının olduğunu fark etti. Neşe Ç., kadının kendisine gönderilen fotoğraflarındaki kişi olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Neşe Ç. kocasını adım adım takip edip fotoğrafladı.