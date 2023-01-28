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İstanbul’da 3 çocuğunu asarak intihar etmişti! Cenazeler Ceylanpınar’a gönderildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.01.2023 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
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İstanbul’da 3 çocuğunu asarak intihar etmişti! Cenazeler Ceylanpınar’a gönderildi

İstanbul’da dün bir sitedeki dairede 3 çocuk ile babaları ölü bulunmuştu. Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğunu asarak intihar ettiği iddia edilmişti. Baba ile çocuklarının cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine götürüldü.

İstanbul'da yaşanan olay, Sancaktepe ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi'nde dün bir sitede meydana geldi. İhbar üzerine giden polis ekiplerinin cansız bedenine ulaştığı 4 kişinin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sitede işçi olarak çalıştığı öğrenilen baba M.A. ile 3 çocuğunun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Adli tıptaki otopsileri tamamlanıp yakınları tarafından cenazeler alınırken yakınları bu olayın büyük bir aile faciası olduğunu belirterek birbirlerine sarılıp gözyaşı döktüler.

M.A'nın yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine götürüldü.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul'da yaşanan olay dün Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi'nde sitede bulunan bir dairede meydana geldi.

Sitenin teknikçisi Mahir A.'dan haber alınamaması üzerine polise haber verildi. Çilingir yardımıyla daireye giren polis, Mahir A. ile çocukları 11 yaşındaki Berat A., 10 yaşındaki Büşra A. ve 4 yaşındaki Yusuf Efe A. asılı halde cesedi ile karşılaştı.

Mahir A.'nın eşiyle bir süredir problem yaşadığı, eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarını asarak intihar ettiği öne sürüldü.

3 çocuğunu asarak intihar etti 3 ÇOCUĞUNU ASARAK İNTİHAR ETTİ
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