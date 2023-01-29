Devlet korumasında büyüyen kardeşler hayallerine kavuştu! Emine Erdoğan annemiz gibi

2009'da kardeşiyleriyle birlikte, aile içindeki sorunlar nedeniyle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bakımına verilen, daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Çocuk Evi'ne geçen Merve Başoğlu, müziğe olan yeteneğini yıllar içinde devlet desteğiyle geliştirdi. Liseyi birincilikle bitiren Merve, 2014'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ni tam burslu olarak kazandı.

2016'da Afyon'daki bir festivalde "Gelecek Vaat Eden Genç Flütçü" ödülünü alan Merve, Bulgaristan Varna'daki bir yarışmada dünya birincisi oldu. Emine Erdoğan, Merve'ye uluslararası yarışmalarda kullanabileceği bir flüt hediye etmişti. 2017'de devlet bursuyla Fransa'da konservatuvar eğitimi de alan Merve'nin Necmettin Erdoğan Üniversitesi mezunu kardeşi Muhammet de piyano çalıyor.