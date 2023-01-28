Rize’de sopayla köpeğe saldırmıştı! O cani serbest bırakıldı
Rize’de eli sopalı saldırgan geçen günlerde sokak köpeğine dehşeti yaşatmıştı. Şahıs, korkudan kahvehaneye sığınan köpeğin peşini orada da bırakmayarak acımasızca darbetmişti. Köpeğe defalarca vuran o saldırgan, adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Rize'de yaşanan olay, 26 Ocak Perşembe günü Gülbahar Mahallesinde bulunan bir kahvehanede saat 15.39 sularında meydana geldi.
Kendisini kovaladığı için mahallede bulunan bir kahvehaneye sığınan sokak köpeğini gören A.Ç. isimli vatandaş elindeki poşetleri yere bırakmasının ardından diğer elinde bulunan sopayı köpeğe doğru fırlattı.
Sopayı fırlatmasıyla korkan köpek masanın altına girdi. Masanın altında sıkışan sokak köpeğine defalarca sopayla vuran A.Ç'yi bir süre izleyen vatandaşlardan birinin müdahalesi sonrası durduruldu.
Daha sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, olayı gerçekleştiren A.Ç. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gerekli adli işlemlerin yapılmasının ardından Rize Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıs serbest bırakıldı.
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