Rize’de kan donduran vahşet! Engel olmaya çalıştılar ama...
YAŞAM İHA
Rize’de eli sopalı bir vatandaş sokak köpeğine dehşeti yaşattı. Saldırgan, korkudan kahvehaneye sığınan köpeğin peşini orada da bırakmadı. Yaşanan korkunç olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Rize'de yaşanan olay, Gülbahar Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede saat 15.39 sularında meydana geldi.
Kendisini kovaladığı için mahallede bulunan bir kahvehaneye sığınan sokak köpeğini gören A.Ç. isimli vatandaş elindeki poşetleri yere bırakmasının ardından diğer elinde bulunan sopayı köpeğe doğru fırlattı.
Sopayı fırlatmasıyla korkan köpek masanın altına girdi. Masanın altında sıkışan sokak köpeğine defalarca acımasızca sopayla vuran A.Ç.'yi bir süre izleyen vatandaşlardan birisinin müdahalesinin ardından köpek bulunduğu yerden kaçtı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Belediye şirket işçilerine kadro son dakika: Taşerondan gelen işçilere kadro var mı? Hangi belediye çalışanları kadroya geçecek?
- Ocak ayı İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 MEB PYBS bursluluk parası zam geldi mi, ne kadar oldu?
- Ebu Cehil Kimdir? Nasıl bir hayat yaşamıştır? Ne zaman, nasıl öldü?
- Giresunspor GS maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 21. hafta Giresunspor Galatasaray maçı muhtemel 11'ler!
- EYT yasası için kritik tarih! TBMM EYT TAKVİMİ: EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? 2023 EYT yasası ne zaman çıkacak?
- AÖL 2023 KAYIT YENİLEME ne zaman? Açık Lise 2. dönem sınav takvimi belli oldu mu? Online mı YÜZ YÜZE mi yapılacak?
- EYT KANUN TEKLİFİ METNİ: EYT taslağı içeriğinde neler var? Şartlar değişti mi? Staj ve çıraklık EYT kapsamında olacak mı?
- VERGİ AFFI 2023 | Çıktı mı? Vergi Affı ne zaman yasalaşacak? KYK borçları, Askerlik cezaları... Meclis'e geldi mi? Neleri kapsayacak?
- DSİ sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2023 Devlet Su İşleri başvuru sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?
- Sağlık Bakanlığı ikinci atama takvimi 2023: 42 bin 500 sağlık personeli alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...
- Cuma Vakti bereketinizi arttıracak ZİKİRLER! Cuma günü ve gecesinde hangi sureler okunur? Cuma Duası nasıl dua edilmeli?
- Emekli maaşı zam farkı yattı mı? 2023 Ocak emekli memur %13,52 ilave zam + 15 günlük maaş ve ek gösterge farkı ne zaman yatacak?