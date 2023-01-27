Rize’de kan donduran vahşet! Engel olmaya çalıştılar ama...

Kaçan köpeği kovalamaya devam eden vatandaş daha sonrasında hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı. Sokak köpeğine acımasızca saldıran cani anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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