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Rize’de kan donduran vahşet! Engel olmaya çalıştılar ama...

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
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Rize’de kan donduran vahşet! Engel olmaya çalıştılar ama...

Rize’de eli sopalı bir vatandaş sokak köpeğine dehşeti yaşattı. Saldırgan, korkudan kahvehaneye sığınan köpeğin peşini orada da bırakmadı. Yaşanan korkunç olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Rize'de yaşanan olay, Gülbahar Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede saat 15.39 sularında meydana geldi.

Kendisini kovaladığı için mahallede bulunan bir kahvehaneye sığınan sokak köpeğini gören A.Ç. isimli vatandaş elindeki poşetleri yere bırakmasının ardından diğer elinde bulunan sopayı köpeğe doğru fırlattı.

Sopayı fırlatmasıyla korkan köpek masanın altına girdi. Masanın altında sıkışan sokak köpeğine defalarca acımasızca sopayla vuran A.Ç.'yi bir süre izleyen vatandaşlardan birisinin müdahalesinin ardından köpek bulunduğu yerden kaçtı.

Kaçan köpeği kovalamaya devam eden vatandaş daha sonrasında hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı. Sokak köpeğine acımasızca saldıran cani anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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