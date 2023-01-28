Zigana Dağ Geçidi aslına uygun olarak yeniden inşa edilecek

"YIKILMAYA YÜZ TUTAN ÇIĞ TÜNELİ TEKRAR İNŞA EDİLECEK"

Tünelin yıkılarak aslına ve tarihi değerine uygun olarak tekrar inşa edileceğini söyleyen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "Eski Trabzon-Gümüşhane yolu üzerinde yapılan eski çığ tünelimiz son yıllarda yıkılma tehlikesi içerisindeydi. Bununla ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğümüz çok değerli çalışmalarla güzel bir proje yaptılar. İnşallah çok yakın bir süreç içerisinde, yıkılmaya yüz tutan ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için tehdit olan çığ tünelini yıkarak yerine aynısını rekonstrüksiyon denilen yöntemle eskisinin aynısını yaparak hem tarihimizde hatıra olan bir değeri tekrar yaşatacak hem de daha güvenli hale getireceğiz. Biliyorsunuz o bölge Gümüşhane'nin turizmi açısından da çok önemli bir bölge. Hem kayak merkezimizin hem de mesire alanlarımızın olduğu bir bölge. Kışın özellikle yoğun bir trafik akışı olmakta. Bu bölgede vatandaşlarımızın can ve mal emniyetlerini teminen çok güzel bir proje hazırlandı. Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde orayı yıkarak sezon içerisinde yenisini tekrar yaparak vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi.





"HERKES BURADAN TEDİRGİN OLUYOR, ACABA GEÇERKEN YIKILACAK MI ÇÖKECEK Mİ DİYE"

83 yıl önce bölgede meydana gelen ve 2'si asker 3 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinde dedesinin şans eseri sağ kaldığını söyleyen işletmeci Mehmet Eroğlu, "Çok eski tarihte dedemizin atları vardı, buradan Trabzon-Gümüşhane postasını taşırmış. Dedemle küçük kardeşi varmış yanında, burada çığa gittiler. Yanlarında yolcuları vardı, askerler vardı. Atlarının hepsi öldü, dedemi çığ karın üstüne attı, beli kırıldı, öyle hayatta kaldı. Küçük kardeşi ise öldü. Tabii tünelin yapılması güzel olur, şu anki mevcut haliyle biraz sıkıntılı, yıkılmaya yüz tutmuş. Tarihi bir görünümü var. Gelen herkes buradan tedirgin oluyor acaba geçerken yıkılacak mı çökecek mi diye. Yaparsalar çok güzel olur" diye konuştu.