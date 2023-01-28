Yaptığı hiçbir şey fayda etmedi! 1500 km sonra kurşun yağmuru

"15 YAŞIMDAN BU YAŞIMA KADAR HAYATIMI MAHVETTİ"

Kendisini yaralayan eşinin bir an önce yakalanmasını isteyen 27 yaşındaki kadın, "Adresimi gizledim, telefonumu gizledim. İstanbul'da abimin yanına geldim. Ben servis beklerken caddede birdenbire karşıma çıktı. Hiçbir şekilde konuşmadan silahı çıkarıp defalarca kez ateş etti. Gerçekten çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Ne olur duyun sesimi. Çok korkuyorum, ölmek istemiyorum. Bununla da sınırlı kalmayacak, biliyorum tekrar öldürmek için gelecek. 15 yaşımdan bu yaşıma kadar hayatımı mahvetti. Yakalanıp hak ettiği cezaya çarptırılmasını istiyorum "dedi. Şehriban Bilge'nin avukatı Bilge Türköz ise "Kocasının şiddetinden dolayı Diyarbakır'dan kaçıp koruma altına alınmıştı. Adresi ve kimliği gizlenmiş. Fakat bir zaman sonra eşi tarafından adresi bulundu. Bunun üzerine biz Şehriban işini değiştirdik ve uzaklaştırma kararı aldık. Uzaklaştırma kararını da ihlal etti. Nurettin Bilge müvekkilimi buldu ve tabiri caizse kurşuna dizdi. Bunun asla müvekkilimi hayatta olmasından dolayı bir kasten yaralama olmaması gerekir, cinayete teşebbüstür. Şehriban bugün hayatta da olmayabilirdi. Bu nedenle Şehriban'ın ve Şehriban gibi onlarca kadının devlet tarafından korunması ve bunun cinayete teşebbüs olarak sanığın cezalandırılması gerekir" diye konuştu.