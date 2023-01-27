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İstanbul'da kan donduran olay! 3 çocuğunu asarak intihar etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
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İstanbul’da kan donduran olay! 3 çocuğunu asarak intihar etti

Son dakika haberleri... Sancaktepe'de bir sitedeki dairede 3 çocuk ile babaları ölü bulundu. Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğunu asarak intihar ettiği iddia ediliyor. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken inceleme sürüyor.

Sancaktepe'de bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine polis ekipleri Fatih Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi'nde bir sitedeki daireye girdi.

Adreste inceleme yapan ekipler 3'ü çocuk 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ekiplerin incelemesi sürüyor.

3 çocuğunu asarak intihar etti 3 ÇOCUĞUNU ASARAK İNTİHAR ETTİ

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