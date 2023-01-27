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Son dakika: Alanya'da büyük orman yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
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Son dakika: Alanya’da büyük orman yangını

Son dakika haberleri | Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.

Bayırkozağacı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına çok sayıda orman ve itfaiye ekipleriyle karadan müdahale ediliyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, iş makineleri ve ekiplerle yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yangının geniş bir alana yayıldığını ifade eden Yücel, "Yangın bölgesine yakın yerleşim alanları bulunuyor. Bayırkozağacı Mahallesi'nde vatandaşlarımızı tedbir amaçlı tahliye ettik. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok ama yayılma ihtimali var. Risk almamak için mahalleyi boşalttık." dedi.

Bölgede ara ara yağmur yağdığını dile getiren Yücel, yangının kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun mücadele yürüttüğünü kaydetti.

Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, yaptığı açıklamada, bölgenin çok kayalık ve sarp olması sebebiyle mücadelede güçlük çekildiğini belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye birimi ve Alanya Orman İşletme'ye ait tüm ekipler bölgeye kaldırıldı. Alanya Belediyesinden de su tankeri takviyesi yapıldı" dedi.

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