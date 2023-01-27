CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2023 | Cemre nedir, düştü mü? Havaya, suya, toprağa ne zaman, hangi ayda düşer?

Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan cemre düşmesine dair detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Baharın habercisi olarak yorumlanan cemre ilk havaya ardından suya en son olarak ise toprağa düşer. Peki cemre nedir, düştü mü? Cemre havaya, suya, toprağa ne zaman, hangi ayda düşer? Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Baharın yaklaştığının göstergesi olan cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek. 2023 yılında 19 Şubat tarihi Pazar gününe denk geliyor.