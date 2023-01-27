CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2023 | Cemre nedir, düştü mü? Havaya, suya, toprağa ne zaman, hangi ayda düşer?
İlk cemre ne zaman düşer sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Şubat ayına sayılı günler kala araştırılmaya başlayan baharın habercisi cemre tarihleri belli oldu. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Peki 2023 ilk cemre ne zaman düşecek?
Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan cemre düşmesine dair detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Baharın habercisi olarak yorumlanan cemre ilk havaya ardından suya en son olarak ise toprağa düşer. Peki cemre nedir, düştü mü? Cemre havaya, suya, toprağa ne zaman, hangi ayda düşer? Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...
İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Baharın yaklaştığının göstergesi olan cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek. 2023 yılında 19 Şubat tarihi Pazar gününe denk geliyor.
İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
İkinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek.
ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Nevruz Bayramı'nın habercisi olarak bilinen üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşüyor.
Son cemre ile beraber artık baharın geldiği kabul ediliyor.
CEMRE DÜŞME OLAYI NEDİR?
Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır.
Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.
Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır.
Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.
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