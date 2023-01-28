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Avcılar’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.01.2023
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Avcılar’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul Avcılar’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü önce önündeki otomobile ardından bariyerlere çarptı. Feci kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi.

Merkez Mahallesi yönüne giden 28 ABY 093 plakalı otomobil sürücüsü iddiaya göre, D-100 Beylikdüzü yönüne bağlanan ara yola yaklaşınca hangi yöne gideceğine bir an karar veremedi.

ÖNCE OTOMOBİLE SONRA BARİYERE ÇARPTI

Sürücü yol ayırımına yaklaşınca direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önünde giden 06 RYT 57 plakalı otomobile ardından bariyere çarptı.

Otomobildeki bulunan sürücü ile yanındaki bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri bariyere çarpan otomobildeki iki yaralıyı ambulansa alarak ilk müdahale ardından hastaneye sevk etti. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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