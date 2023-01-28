Avcılar’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhbar üzerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri bariyere çarpan otomobildeki iki yaralıyı ambulansa alarak ilk müdahale ardından hastaneye sevk etti. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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