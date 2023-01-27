İstanbul’da milyonluk vurgun! Paralarla bakın ne yapmış

İstanbul'da yaşanan olay, Fatih ilçesine bağlı Mevlanakapı Mahallesi'nde 23 Ocak saat 09.00 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, içinde 386 bin Euro ve 98 bin 500 paund olan iki poşet ile evinden çıkan Edip Aydın Laleli'de bulunan döviz bürosuna gitmek istedi. Aydın'ın yolunu kesen silahlı ve maskeli bir kişi, silah doğrultarak paraların olduğu poşetleri gasbetti. Bir el ateş eden şüpheli, yakında bekleyen motosikletle kaçtı.