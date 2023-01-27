Osmaniye’de dehşete düşüren olay! Kedi vahşetinde "büyü" izi!

Laçinbala, "Bu yaralanmayla alakalı büyü şüphesi var. Havalarımız da soğudu. Sahipsiz sokak canlarının birçoğu yazın güneş ve sıcaktan, kışın yağmur ve soğuktan kaçınmak için araç altlarına girmektedirler. Bu canımız soğuktan kaçınmak için bir araç motoruna girmiş olabilir ve marş basıldığında uzuvları kesilebiliyor. Lütfen şu soğuk günlerde ve yazın sıcak günlerinde araçlara binerken kaputa vurun, kornaya basın. Eğer araç altında bir kedi varsa veya köpek varsa hem ezilmekten kurtulsun, hem de sizler de vicdan azabından kurtulun" diye konuştu.

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