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Son dakika: İstanbul Fatih’te korku dolu anlar: 3 katlı bina alev alev yandı! 1 kişi üçüncü kattan atlayarak kurtuldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.01.2023
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Son dakika: İstanbul Fatih’te korku dolu anlar: 3 katlı bina alev alev yandı! 1 kişi üçüncü kattan atlayarak kurtuldu

Son dakika haberi... İstanbul Fatih’te 3 katlı bina henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. Yangında bir vatandaş üçüncü kattan atlayarak kurtuldu. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi, Tamburacı Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi.

İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın giriş katında yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

1 KİŞİ ÜÇÜNCÜ KATTAN ATLAYARAK KURTULDU

Yangına üçüncü katta yakalanan bir vatandaş aşağıya atlayarak kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binaya müdahale etti.

Üçüncü kattan aşağıya atlayan vatandaşa sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangın sonrası binada büyük hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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