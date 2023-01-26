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Bursa’da korkunç olay! Hayvan gübresinin içinden çıkan dehşete düşürdü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.01.2023 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
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Bursa’da korkunç olay! Hayvan gübresinin içinden çıkan dehşete düşürdü

Bursa’da korkunç bir olay meydana geldi. B.S. isimli zeytin bahçesi sahibi hayvan gübrasi sipariş etti. Sipariş üzerine gelen gübrenin içinden ceset çıktı. Ceset, ölüm sebebi ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde zeytin bahçesi sahibi B.S.'nin siparişi üzerine hayvan gübresi getirildi.

S.B., ağaçların altına atmak için kepçe yardımıyla gübreyi taşırken ceset buldu.

İhbar üzerine zeytinliğe jandarma ekipleri sevk edildi. Tanınmayacak halde olan cesedin kimliği ve cinsiyeti belirlenmedi.

Ceset, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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