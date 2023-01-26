Bursa’da korkunç olay! Hayvan gübresinin içinden çıkan dehşete düşürdü

Ceset, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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