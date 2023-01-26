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Denizlerde fırtına uyarısı: Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.01.2023 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
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Denizlerde fırtına uyarısı: Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bodrum Antalya Kaş akasımda denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Bu açıklama sonrası Bodrum-Datça karşılıklı feribot seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle bugün gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bugün gerçekleştirilecek Bodrum-Datça 10.00 ile Datça-Bodrum 12.30 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir." ifadesine yer verildi.

DENİZLERDE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bodrum Antalya Kaş akasımda denizlerde fırtına uyarısı yaptı.

Yapılan açıklamada, "Bodrum-Kaş arasında rüzgarın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

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