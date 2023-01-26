Yeni rota belirleniyor: Hedef Avrupa

"YAVRU VE BÜYÜKLER KATEGORİLERİNDE YILDA İKİ YARIŞIMIZ OLUYOR"

Posta güvercinlerinin neslinin devamı için dernek kurduklarını aktaran Akdağ, şöyle devam etti:

"Eski zamanlarda insanlığa hizmet etmiş posta güvercinleri gelişen teknolojiyle unutulmaya başlandı. Biz de bu eski geleneğin unutulmaması, gelecek nesillere ulaştırılması için derneğimizi kurduk. Sağ olsun devletimiz de bizleri destekliyor. Yavru ve büyükler kategorilerinde yılda iki yarışımız oluyor. Bu kapsamda geçen yıl İstanbul'dan Osmaniye'ye bir yarışımız vardı. İstanbul'dan cumartesi sabah bıraktığımız posta güvercinimiz, pazar sabahı Osmaniye'de evinde olmuştu. Bu yılki hedefimiz Bulgaristan. Yani Avrupa'dan Asya kıtasına posta güvercini uçuracağız."