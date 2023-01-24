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Meteoroloji uzmanları radar görüntüleri paylaşarak "İstanbul'a kar geliyor" dedi ❄️Kar yağışı için tarih verildi

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2023 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
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Meteoroloji uzmanları radar görüntüleri paylaşarak İstanbul’a kar geliyor dedi ❄️Kar yağışı için tarih verildi

"İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusuna, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlardan müjdeli cevap geldi. Marmara üzerindeki gelişmelerin radar görüntüleri paylaşılarak, milyonlarca İstanbulluya kar müjdesi verildi. Meteoroloji'nin hazırladığı 5 günlük hava durumu raporunda da kar yağışı beklenen iller görüldü. Peki İstanbul ve Ankara'ya Şubat'ta kar yağacak mı? İşte Meteoroloji uzmanlarının peş peşe verdiği kar müjdeleri...

İstanbul başta olmak üzere Marmara'daki birçok ilde yaşayan milyonlarca vatandaş "kar ne zaman yağacak?" sorusunu cevabını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlardan peş peşe müjdeli haber geldi. Kuraklık kriziyle karşı karşıya kalınmaması için de önemli olan kar yaşığı için tarih verildi.

Uzmanlar isimler Şubat ayının ilk günlerini işaret ederek "İstanbul'a kar yağacak" derken, radar görüntüsünü de paylaştı.

Geçtiğimiz hafta sıcaklıklar rekor seviyeye çıkarken haftanın ilk gününde yurda giriş yapan soğuk hava dalgası etkili olmaya başladı.

KAR METEOROLOJİ'NİN RAPORUNA YANSIDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı orta ve uzun vadeli tahmin raporunda beklenen kar yağışı görüldü.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR! İŞTE RADAR GÖRÜNTÜSÜ

Meteoroloji uzmanı Kemal Ökten sosyal medya hesabından radar görüntüsü paylaşarak, İstanbul ve Marmara'da havanın her geçen gün daha da soğuyacağını belirtti. Yaptığı paylaşımlarda cuma günü sağak yağışların etkili olacağını belirtti.

Ökten yaptığı ilk açıklamada radar görüntüsüne yer vererek, "İstanbul ve Marmara bölgesinde hava her geçen saat daha da soğuyacak. Özellikle sabahleyin sıkı giyinmelisiniz. Cuma günü sağanak yağışlar geliyor...." şeklinde paylaşımda bulundu.

Meteoroloji uzmanı Kemal Ökten, İstanbul'da kar yağışının görüleceği günlerin yaklaştığını belirterek, "Kar ile ilgili İstanbul dahil olmak üzere çok güzel gelişmeler var. Müjdelerimi bekleyin..." ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK! UZMAN İSİM TARİH VERDİ

Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan ise "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusuna cevap verdi.

Yaptığı açıklamada, "Ardı ardına gelecek ve devamı olacak yağışlar gerçekleşecek. 27 Ocak-10 Şubat arasında sıklıkla yağış göreceğiz. Yoğun kar yağışı alacak kentlerimiz de olacak." ifadelerini kullanan Çalışkan, İstanbul'da 4 Şubat'ta kar yağabileceğini söyledi.

ÖRTÜLÜK KAR YAĞIŞLARI GELİYOR

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten sosyal medya adresinden hava durumu radarı paylaşarak "Türkiye'ye örtülük kar yağışları geliyor. 10 gün içerisinde soğuk ve yağışlı havalar peşi sıra gelecek. Havalar hareketleniyor...

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN TARİH VERDİLER

"Gerçekten çok bereketli bir dönem başlıyor. 24 Ocak'tan sonra Kışın başlayacağını söylemiştim. Ardı ardına yağışlı havalar gelecek. Kar ve yağmur. İstanbul'a ve Ankara'ya da kar bekleniyor." ifadelerini kullandı.

"DOĞUDAN BİR CANAVAR GELEBİLİR"

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Radar görüntüsünü paylaşan Ökten; "Ay sonu karlı sistemini takibe devam ediyoruz. Aşağıdaki Stratosfer. Bunu takip etme sebebim; Şubat'ta doğudan bir canavar gelebilir. Onun kesinleşmesi olayı. Mavi yuvarlak kutbun merkezindeyken soğukları hapsediyordu. Kırmızı maviyi öldürdüğünde kutuptaki soğuklar dışarı çıkacak" ifadelerini kullandı.

KAR SİNYALLERİ ARTTI

"Avrupa modeli çok güzel çıktı. Kar sinyalleri çok arttı. Bakalım küçük oynamalarla 1983'e evrilecek mi?" şeklinde takipçilerime paylaşımda bulunan Ökten, "Büyük bir Karlı sistemin arifesindeyiz. Ve bu sadece öncü. Gerçek Kış başlıyor. Atkı, bere ve eldivenlerinizi hazır tutun. Ay sonu çetin kış koşulları görülebilir.

HARİTAYA YANSIMAYA BAŞLADI

İstanbul'da kar sinyalleri haritalara yansımaya başladı. Potansiyel olarak büyüklüğünü koruyor. Soğuk hava dalgası 2 bölüm hâlinde gelecek gibi görünüyor. Detaylar için henüz vakit var." dedi.

İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ

Vatandaşlar "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt ararken, Hava Forum'dan da dikkat çeken bir yorum geldi. Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ocak sonu ve şubat "kış gibi bir kış" gözüküyor. Şu zamana kadar kışla pek alakamız yoktu. 26-28 Ocak civarı İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi şehirlerimiz için kar ve kış sinyalleri alıyoruz. Uzun vade tahminlerine göre de Şubat iyi gibi." ifadelerini kullandı.

KAR SİNYALLERİ KUVVETLENMEYE BAŞLADI

Radar görüntüsü ile kar sinyallerinin kuvvetlendiği belirten Hava Forum ayrıca takipçilerine "Ocak sonundaki kar sinyalleri kuvvetlenmeye başladı. Meteorolojik modellerde 5500 metre sıcaklık haritalarımızda Türkiye üzerinde -40 dereceler görülmeye başlandı. Adeta kutuplardan Türkiye'ye bir koridor açılmış gibi.

Çok bekledik ama değecek gibi. Türkiye'ye kutup kapısı açılıyor. Bu kapıdan arka arkaya birçok karlı hava dalgası gelebilir. Tahminlere göre ay sonu itibarıyla yağışlı ve soğuk bir sürece giriyoruz. Ocak sonundan itibaren ve Şubat'ta yağmur, kar, soğuk ne ararsan var. Bu kapı Türkiye koridorunda açılırsa kolay kolay kapanmaz." açıklamasında bulundu.

SICAKLIKLAR O TARİHTEN İTİBAREN DÜŞÜYOR

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda "24 Ocak'tan itibaren düşüş başlıyor. Uzun yıllardır bu kadar durgun bir Kış yaşanmıyordu. 2007 ve 2018'e çok benziyoruz." ifadelerini kullandı.

1 GÜNDE 1 METREYİ GÖREN YERLER OLUR

Karadeniz suyunun normallerden çok daha sıcak olduğunu belirten Ökten, "Kuzeyden gelecek soğuklar çok güçlü bir vortex oluşturur. Geçen sene 4 saatte yarım metre kar alan yerler olmuştu. Bu sene bir vortex oluşursa; 1 günde 1 metreyi gören yerler olur.

Avrupa modeli büyük bir karlı sistemin temelini attı. Bu sefer gelecek olan karlı sistemin ilk olarak Balkanlara inme ihtimali yüksek olduğundan Ülkemizin tamamı etkilenebilir. Geçen seneki gibi Karadeniz üzerinden gelmiyor. Balkanlara inince Tüm Türkiye faydalanabiliyor." dedi.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ PAYLAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü orta ve uzun vadeli tahminin haritalarını paylaşırken, kar ile sağanağın başlayacağını tarihi açıkladı.

25 OCAK ÇARŞAMBA

26 OCAK PERŞEMBE

27 OCAK CUMA

28 OCAK CUMARTESİ

29 OCAK PAZAR - 30 OCAK PAZARTESİ

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 11°CParçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 9°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde batı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 0°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Az bulutlu

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