YILIN İLK KANDİLİ! Regaip Kandili nedir, ne anlama geliyor? Regaip Kandili'nde ne oldu?
Regaip Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece olarak biliniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre yılın ilk kandili 26 Ocak tarihinde idrak edilecek. Müslümanların heyecanla beklediği kandilin anlam ve önemi araştırma konusu oluyor. Peki, "Regaip Kandili nedir, ne anlama geliyor? "
Üç ayların ilk kandili Regaip Kandili anlam ve önemiyle merak konusu oluyor. 2023'e girmemizle birlikte Regaip Kandili'ne ilişkin araştırmalar da yoğunlaştı. Bu hayırlı gecede dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Müslüman alemini ilgilendiren konuya ilişkin "Regaip Kandili nedir, ne demek ve kandil gecesi ne oldu? gibi soruların cevaplarını haberimizde yanıtladık. İşte, ayrıntılar...
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.
REGAİP KANDİLİ'NDE NE OLDU?
Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de cuma gecesi oluşudur. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki "Regâip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır.
Yüce Allah'ın, rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah'a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye Regaip gecesi denilmiştir.
Bir kısım âlimler ise genel anlamda fazileti âyet ve hadislerde belirtilen receb ayının bir gecesi olması dolayısıyla Regaib'in de faziletli gecelerden sayılacağını, namazın en üstün ibadet olup akşamla yatsı arasında nâfile namaz kılmanın fazileti hakkında -zayıf da olsa- hadisler, sahâbî ve tâbiî sözleri (Tirmizî, "Ṣalât", 204; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 185; Taberî, XV, 69; XXI, 100) bulunduğunu, müslüman toplumlarda özel zaman dilimleri olduğuna inanılan, dinî duyguların yoğun biçimde yaşandığı bu geceleri vesile ederek kazâ ve nâfile namaz kılmanın, Kur'an okumanın, çeşitli hayırlar yaparak Allah'a yaklaşmaya çalışmanın dinen bir sakıncası olmayacağını ifade etmişlerdir.
REGAİP KANDİLİ NE ANLAMA GELİR?
İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.
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- YILIN İLK KANDİLİ! Regaip Kandili nedir, ne anlama geliyor? Regaip Kandili'nde ne oldu?
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