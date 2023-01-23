Sahte psikolog skandalı! Liseli kıza cinsel taciz seansı | "Bir dahaki sefere sen beni öpmek isteyeceksin"
Konya'da kendini psikolog olarak tanıtan 66 yaşındaki M.E.D., 17 yaşındaki liseli F.F'yi taciz etti. Sözde seanslarda genç kızın zorla dudağından öpen sapık, “Bir dahaki sefere sen beni öpmek isteyeceksin” dedi. Sonraki seanslarda ise “Şimdi kim kimi öpüyor” diyerek tacizlerini sürdürdü. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...
Sahte psikolog liseli kıza cinsel taciz seansları uyguladı. Seni öpebilir miyim dedikten sonra kabusu yaşattı. İğrenç olay Konya'da meydana geldi.
Lise 12'nci sınıf öğrencisi F.F., hem dersleri konusunda hem de özgüven eksikliği nedeniyle yardım almaya karar verdi.
F.F., 2021 yılının Nisan ayından itibaren kendisini psikolog olarak tanıtan M.E.D'nin seanslarına gitmeye başladı.
"SENİ ÖPEBİLİR MİYİM?"
Genç kızın yanağına dokunan M.E.D, "buralar şefkat, merhamet", daha sonra ise dudaklarına dokunup, "burası sadece özel kişiler tarafından öpülebilir, seni öpebilir miyim?" dedikten sonra genç kızı zorla dudağından öptü.
"ŞİMDİ KİM KİMİ ÖPÜYOR"
"Bir dahaki sefere sen beni öpmek isteyeceksin" diyerek genç kıza zorla sarılan M.E.D. daha sonraki seanslarda ise "şimdi kim kimi öpüyor" diyerek tacizlerini sürdürdü.
"BABA-KIZ İLİŞKİSİ KURDUK"
Genç kız bu durumu hem annesine hem okuldaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenine anlattı.
Sabah'ın haberine göre, genç kızın ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.E.D. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
8 YIL HAPSİ İSTENDİ
Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan M.E.D hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapmasında 'Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İlk kez hakim karşısına çıkan M.E.D'nin söyledikleri ise pes dedirtti.
"ONA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTIM"
M.E.D. ifadesinde, "Ben ona psikolog olduğumu söylemedim. Ben eğitim danışmanlık merkezinde çalışıyorum. Ona yardımcı olmaya çalıştım." dedi.
17 yaşındaki liseli kıza cinsel tacizde bulunan M.E.D., "Bazen baba-kız, bazen ağabey-kardeş bazen de öğretmen-öğrenci ilişkisi içerisinde hareket ettik. Derslerdeki ilerlemesi nedeniyle o bana sevincinden sarıldı. Hatta ben ona dikkatli olması korusunda uyardım." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Toplu sözleşmede KRİTİK HAFTA! Kamu işçisi maaş zammı son durum: 2023 işçi maaş zam oranı belli oldu mu?
- TOKİ KEÇİBORLU KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Isparta MERKEZ, KULEÖNÜ, SAV, YALVAÇ kura sonuç EKRANI! 1.100 konut kura çekilişi
- Emekliye en az 1.823 TL zam farkı! İki ayrı ödeme olacak! Emekliye 5.500, memura 9.724 TL! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye 15 günlük fark...
- Banka kredi borcu yapılandırma olacak mı? 2023 Yapılandırma Paketi hangi borçları kapsıyor? Vergi, prim, cezalar...
- TOKİ KARACABEY KURA SONUÇLARI | TOKİ Bursa 3.316 konut kura çekilişi NİHAİ ve YEDEK İSİM LİSTESİ! TOKİ BURSA İLÇE KURA TAKVİMİ
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- Recep ayı ZİKİRLERİ VE ANLAMLARI | İlk gün hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı? Recep ayının ilk gecesinin fazileti nedir?
- Toplu para yatıran AVANTAJLI olacak! Devlet katkısında ÜST LİMİT değişti! 2023 BES'te devlet katkısı tutarı ne kadar oldu?
- Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday 2. sezon 1. bölüm yayınlandı mı, çıktı mı?
- Bugün KANDİL mi? 23 Ocak Pazartesi ne kandili? Receb ayı hangi gün başlıyor? 2023 Üç aylar ve kandil tarihleri
- Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman yapılacak 2023? Sağlık Bakanlığı 2. personel alım tarihi açıklandı mı?
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Ocak Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?