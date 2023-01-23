Sahte psikolog skandalı! Liseli kıza cinsel taciz seansı | "Bir dahaki sefere sen beni öpmek isteyeceksin"

"ŞİMDİ KİM KİMİ ÖPÜYOR"

"Bir dahaki sefere sen beni öpmek isteyeceksin" diyerek genç kıza zorla sarılan M.E.D. daha sonraki seanslarda ise "şimdi kim kimi öpüyor" diyerek tacizlerini sürdürdü.