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Sahte psikolog skandalı! Liseli kıza cinsel taciz seansı | "Bir dahaki sefere sen beni öpmek isteyeceksin"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2023 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
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Sahte psikolog skandalı! Liseli kıza cinsel taciz seansı | Bir dahaki sefere sen beni öpmek isteyeceksin

Konya'da kendini psikolog olarak tanıtan 66 yaşındaki M.E.D., 17 yaşındaki liseli F.F'yi taciz etti. Sözde seanslarda genç kızın zorla dudağından öpen sapık, “Bir dahaki sefere sen beni öpmek isteyeceksin” dedi. Sonraki seanslarda ise “Şimdi kim kimi öpüyor” diyerek tacizlerini sürdürdü. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...

Sahte psikolog liseli kıza cinsel taciz seansları uyguladı. Seni öpebilir miyim dedikten sonra kabusu yaşattı. İğrenç olay Konya'da meydana geldi.

Lise 12'nci sınıf öğrencisi F.F., hem dersleri konusunda hem de özgüven eksikliği nedeniyle yardım almaya karar verdi.

F.F., 2021 yılının Nisan ayından itibaren kendisini psikolog olarak tanıtan M.E.D'nin seanslarına gitmeye başladı.

"SENİ ÖPEBİLİR MİYİM?"

Genç kızın yanağına dokunan M.E.D, "buralar şefkat, merhamet", daha sonra ise dudaklarına dokunup, "burası sadece özel kişiler tarafından öpülebilir, seni öpebilir miyim?" dedikten sonra genç kızı zorla dudağından öptü.

"ŞİMDİ KİM KİMİ ÖPÜYOR"

"Bir dahaki sefere sen beni öpmek isteyeceksin" diyerek genç kıza zorla sarılan M.E.D. daha sonraki seanslarda ise "şimdi kim kimi öpüyor" diyerek tacizlerini sürdürdü.

"BABA-KIZ İLİŞKİSİ KURDUK"

Genç kız bu durumu hem annesine hem okuldaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenine anlattı.

Sabah'ın haberine göre, genç kızın ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.E.D. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

8 YIL HAPSİ İSTENDİ

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan M.E.D hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapmasında 'Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlk kez hakim karşısına çıkan M.E.D'nin söyledikleri ise pes dedirtti.

"ONA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTIM"

M.E.D. ifadesinde, "Ben ona psikolog olduğumu söylemedim. Ben eğitim danışmanlık merkezinde çalışıyorum. Ona yardımcı olmaya çalıştım." dedi.

17 yaşındaki liseli kıza cinsel tacizde bulunan M.E.D., "Bazen baba-kız, bazen ağabey-kardeş bazen de öğretmen-öğrenci ilişkisi içerisinde hareket ettik. Derslerdeki ilerlemesi nedeniyle o bana sevincinden sarıldı. Hatta ben ona dikkatli olması korusunda uyardım." ifadelerini kullandı.

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