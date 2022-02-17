Cin çıkarma seansında ölmüştü! Özge Nur Tekin davasında dehşete düşüren sözler: Sırtına, kalçasına, baldırına...

Sonra hoca 'Kısas yapılması gerekiyor' dedi. Bunun ne demek olduğunu sorduğumda bana, 'Peygamberler zamanından gelen, çok eskiden beri yapılan vurma yoluyla cin çıkartılan bir uygulama' olduğunu söyledi. Ayrıca eşime hacamat yaptırmamı, kurban kesmemi ve camilerde bulunan 22 musluğu değiştirmemi ve bu musluklardan akan suların eşime şifa getireceğini söyledi. Hocanın söylediği gibi eşimin sırtına, kalçasına ve baldır kısmına 100 kere oklava ile dua okuyarak vurdum. Daha sonra yine hocanın söylemesi üzerine, bir kadın gelerek eşime hacamat yaptı ve sabah oruç tutmak için sahura kalktık. Sabahta kurban kesmek için hep beraber kurban kesim alanına gittik. Orada bir tane kurban kestik eşim fenalaştı, o zaman hoca 'Paran varsa, bir tane daha kes' dedi. İkinci kurbanı keserken eşim kendini kaybetti. Hastaneye götürdük."