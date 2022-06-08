"Cin çıkarma" seansında can verdi! Özge Nur Tekin'in annesinden olay sözler! Skandalın baş şüphelisinin sözleri çileden çıkardı
Psikolojik sorunları nedeniyle sözde hocanın yönlendirmesi ile cin çıkartma seansı uygulanarak eşi Selçuk Tekin tarafından sırtına 100 kez oklava ile vurulup, hacamat yapılan Özge Nur Tekin'in ölümüne ilişkin tutuksuz 6 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Beyanlarda bulunan maktul Özge Nur Tekin’in annesi Hatun Efe, "Erdal Kaya, oklava ile kızıma vurmasını istemiş. Bunun üzerine damadım Selçuk Tekin de kızıma oklava ile vurdu.” Dedi.
Kurban kesimi sırasında fenalaşan Özge Nur Tekin, kaldırıldığı Yenimahalle Onkoloji Hastanesi'nde 8 Mart 2021'de hayatını kaybetmişti. Tekin'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis savcılığa durumu bildirmiş, ölü muayene tutanağında ise Özge Nur Tekin'in sırt ve kollarında morluklar ile hacamat kesiklerini andıran yaralar tespit edilmişti. Bunun üzerine savcılık soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Selçuk Tekin'in ifadesi doğrultusunda Özge Nur Tekin'in babası Cemal Efe, annesi Hatun Efe, kayınvalidesi Zöhre Tekin, hacamat yapan Sevim Özbaş ile sözde hoca Erdal Kaya da gözaltına alındı. 6 kişi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık genç kadının eşi Selçuk Tekin ve diğer 5 kişiyi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Şüpheliler, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık Selçuk Tekin hakkında 'Eşe karşı kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma', 5 kişi hakkında da 'Suça iştirak etme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Selçuk Tekin, Cemal Efe, Hatun Efe, Zöhre Tekin, Sevim Özbaş ve avukatları katılırken, sanık Erdal Kaya ise video konferans yöntemiyle bağlandı. Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Özge Tekin'in ölümüne, "yaygın yumuşak dokulara bağlı iç kanama ve genişleyen komplikasyonların neden olduğu" bilgisini verdi. Bunun üzerine söz alan sanıklardan Erdal Kaya, Kayseri'de sanayide usta olduğunu, iddia edildiği gibi hoca olmadığını, hiç kimseye hastalıkların tedavisine yönelik telkinde bulunmadığını iddia etti.
"OKLAVAYLA VURUN DEMEDİM"
Sanıkların hepsinin Özge Tekin'in aile bireyleri olduğunu hatırlatan Erdal Kaya, söz konusu kişilerin kendisini doğrudan suçlamadığını belirtti. Olaydan önce Özge Tekin'in aile bireylerden birinin kendisini aradığını belirten Erdal Kaya, "Beni arayan kişiyi şimdi hatırlamıyorum, numaramı nasıl bulduğunu da bilmiyorum. Bana Özge Tekin'in psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Ben de doktora götürmeleri gerektiğini söyledim. Bana, 'doktora götürdüklerini ama sonuç alamadıklarını' aktardı. Geçmişte benim de benzer sorunlarım olduğunu, manevi değerleri yaşamaya ağırlık vererek bu sorunları aştığımı söyledim. Bunun dışında kadına oklava ile vurulması, hacamat yapılması ve kurban kesilmesine ilişkin kesinlikle öneride bulunmadım." dedi.
"KIZIMA OKLAVA İLE VURDU"
Ardından önceki celse duruşmaya katılmayan Özge Tekin'in annesi Hatun Efe'nin savunmasına geçildi. Olaydan önce kızının rahatsızlandığına dair bilgi aldığını bunun üzerine eşiyle damadı Selçuk Tekin'in evine gittiklerini belirten Hatun Efe, "Eve gittiğimde kızımın bilinci yerinde değildi, fiziksel rahatsızlıktan ziyade psikolojik sorunları varmış gibi duruyordu." Beyanlarında bulundu. Bunun üzerine kızının kayınvalidesi Zöhre Tekin'nin kendilerine yardımcı olması için Kayseri'de hocalık yaptığı söylenen Erdal Kaya'ya ulaştığını aktaran Hatun Efe, "Erdal Kaya, oklava ile kızıma ile vurmasını istemiş. Bunun üzerine damadım Selçuk Tekin de kızıma oklava ile vurdu. Ben bu esnada mutfaktaydım, bu durumu görünce kızım bana, 'Anne ben izin verdim' dedi. Eğer canı yansaydı bunu söylerdi. O akşam kızımın yanında kaldım. Herhangi bir sorunu yoktu." dedi.
Ertesi gün yine Erdal Kaya'nın önerisiyle kızı adına kurban kesmek için diğer sanıklarla birlikte kesim alanına gittiklerini anlatan Hatun Efe, kurban kesildikten kısa bir süre sonra kızının fenalaştığını, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kiralar düşecek mi? 2022 yeni kira düzenlemesi sonrası ev kira fiyatları düşecek mi? SON DAKİKA HABERLER
- 8 Haziran dolar yorumları: Dolar ne zaman düşer? Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar ne kadar, kaç TL?
- Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın ilk kaynağı tamam! Türkiye için önemli proje: Londra'dan Pekin'e uzanıyor
- Altın daha yükselir mi? Şu an altın alınır mı, satılır mı? Gram altın o seviyelere çıkacak dedi ve uyardı! Yatırım yapacaklar dikkat!
- Yeni kira düzenlemesi ne zaman başlayacak? 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar uygulanacak? SON DAKİKA HABERLER
- Engelli memur adayları heyecanla bekliyor! EKPSS 2022 2. tercihler ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih takvimini açıkladı mı?
- Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman? 2022 GS Başkan adayları kimler? Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı takvimi...
- Sağlık çalışanlarına müjde! Aile hekimlerine 'uzmanlık' yolu açılıyor! Ek ödeme tavan fiyatı artacak! Doktor ve hemşire maaşı...
- Kira artışında sabit oran yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılacak? Kira zammı ne kadar olacak? SON DAKİKA
- Benzin ve motorin fiyatları güncel liste: 8 Haziran mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt zammı...
- Meslek meslek hesaplama yapıldı! 3600 ek gösterge memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli aylığı ve ikramiye artışı...
- Resmi açıklama: 3600 ek gösterge ne zaman uygulanacak? 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek? Tarih belli oldu