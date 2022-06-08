"Cin çıkarma" seansında can verdi! Özge Nur Tekin'in annesinden olay sözler! Skandalın baş şüphelisinin sözleri çileden çıkardı

"KIZIMA OKLAVA İLE VURDU"

Ardından önceki celse duruşmaya katılmayan Özge Tekin'in annesi Hatun Efe'nin savunmasına geçildi. Olaydan önce kızının rahatsızlandığına dair bilgi aldığını bunun üzerine eşiyle damadı Selçuk Tekin'in evine gittiklerini belirten Hatun Efe, "Eve gittiğimde kızımın bilinci yerinde değildi, fiziksel rahatsızlıktan ziyade psikolojik sorunları varmış gibi duruyordu." Beyanlarında bulundu. Bunun üzerine kızının kayınvalidesi Zöhre Tekin'nin kendilerine yardımcı olması için Kayseri'de hocalık yaptığı söylenen Erdal Kaya'ya ulaştığını aktaran Hatun Efe, "Erdal Kaya, oklava ile kızıma ile vurmasını istemiş. Bunun üzerine damadım Selçuk Tekin de kızıma oklava ile vurdu. Ben bu esnada mutfaktaydım, bu durumu görünce kızım bana, 'Anne ben izin verdim' dedi. Eğer canı yansaydı bunu söylerdi. O akşam kızımın yanında kaldım. Herhangi bir sorunu yoktu." dedi.





Ertesi gün yine Erdal Kaya'nın önerisiyle kızı adına kurban kesmek için diğer sanıklarla birlikte kesim alanına gittiklerini anlatan Hatun Efe, kurban kesildikten kısa bir süre sonra kızının fenalaştığını, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.