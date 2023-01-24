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Iğdır'da kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2023
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Iğdır’da kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

Iğdır'da dün kaybolan 19 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı. Cinayet şüphelisi olarak 1 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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