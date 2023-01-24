Kurban Bayramı ne zaman 2023? Kurban Bayramı hangi tarihte idrak edilecek?
"Kurban Bayramı ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 yılının dini günleri belli oldu. 2023’te Kurban Bayramının 1. günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2023? Kurban Bayramı hangi tarihte idrak edilecek?
"Kurban Bayramı ne zaman 2023? Kurban Bayramı hangi tarihte idrak edilecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2023? Kurban Bayramı hangi tarihte idrak edilecek?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?
2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor.
Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.
2023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ
2023 Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı
28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün
29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün
30 Temmuz 2023 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün
1 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün
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