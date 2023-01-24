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2023 Ramazan ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Oruç hangi ayda tutulacak?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2023
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2023 Ramazan ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Oruç hangi ayda tutulacak?

Ramazan ayı tarihi, Receb ayının başlaması ve 3 ayların ilk gününün de geride kalmasıyla birlikte gündemde yer almaya başladı. Ramazan ayı başlama ve bitiş tarihi 2023 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Peki, "İlk oruç ne zaman tutulacak?", "Ramazan ne zaman başlıyor?" İşte, merak edilen tarih...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre ilk oruca ne zaman ve hangi gün kalkılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, tarih araştırmalarına başladı. İlk oruç ile başlayacak olan Ramazan ayı sonrası Ramazan Bayramı idrak edilecek. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman? İşte, haberin detayları...

2023 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak. 21 Nisan 2023 Cuma günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da toplam üç gün sürecek.

RAMAZAN AYI İÇERİSİNDEKİ ÖNEMLİ GÜNLER

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

RAMAZAN BAYRAMI 2023 TARİHLERİ NE ZAMAN?

1. GÜN: 21 Nisan 2023 Cuma

2. GÜN: 22 Nisan 2023 Cumartesi

3. GÜN: 23 Nisan 2023 Pazar

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