2023 Ramazan ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Oruç hangi ayda tutulacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre ilk oruca ne zaman ve hangi gün kalkılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, tarih araştırmalarına başladı. İlk oruç ile başlayacak olan Ramazan ayı sonrası Ramazan Bayramı idrak edilecek. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman? İşte, haberin detayları...