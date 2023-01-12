Günlerdir aranıyordu: Cansız bedeni Kartal’da kayalıklarda bulundu

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI: "AYNI YERE BAKILDIĞINDA BULUNMAMIŞTI"



Aile yakını Gülçin Zazakoştu, "İkbal abla 4 gündür eşini arıyordu. Her gün yaptığı gibi rutin şekilde gelip aynı yerden aldığı kedi mamalarını burada dağıtıyordu. Pazartesi'den itibaren de 4 gündür kayıp. Her yere bakıldı. Bütün arkadaşları aradı. Çok enteresan bugün yine çıkıyorlar. Ve bugün çantayı burada görüyorlar. Ondan önce görünmüyor. Bugün de ölüsü bulundu. Hiçbir husumetlisi yoktu. Onlar kendi hallerinde iyi bir aile. İkbal ablayı yıllardır tanıyoruz, eşini de. Eşi emekli, bir tane çocukları var. O da Polonya'da, dönüyor zaten" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN