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Pizza almaya giderken ormanda kaybolan kişi bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2023
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Pizza almaya giderken ormanda kaybolan kişi bulundu

Kocaeli’de bir vatandaş pizza almak için evden çıktı. Pizzacıya gitmek için cep telefonundan açtığı konumun kendisini ormanlık alana sokması neticesinde kaybolan vatandaşı ekipler yaptıkları arama çalışmasıyla buldu.

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