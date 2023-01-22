Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? 2023 ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler? EHLİYET RANDEVU EKRANI!

Ehliyet yenileme süresi hakkında detaylar arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Ehliyetini yenilemek isteyenler son tarihin ne zaman olduğunu merak ediyor. Eski tip sürücü belgelerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar değiştirilmesi gerekiyordu. Peki, "Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?" İşte, detaylar...

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Ehliyet yenileme süresi 31 Aralık 2024tarihine kadar uzatıldı.İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.