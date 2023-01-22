Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? 2023 ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler? EHLİYET RANDEVU EKRANI!
2023 yılına girilmesiyle birlikte ehliyet yenilemek isteyenler, tarih ve gün araştırmalarına başladı. 2016 yılında geçilen yeni ehliyetleri hala almayanlar için uyarı yapıldı. Yapılan duyuruya ehliyet yenileme süreleri uzatıldı. Peki, "Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?" "2023 ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler? " İşte, e-Devlet başvuru ekranı!
Ehliyet yenileme süresi hakkında detaylar arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Ehliyetini yenilemek isteyenler son tarihin ne zaman olduğunu merak ediyor. Eski tip sürücü belgelerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar değiştirilmesi gerekiyordu. Peki, "Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?" İşte, detaylar...
EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?
Ehliyet yenileme süresi 31 Aralık 2024tarihine kadar uzatıldı.İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'den yapılan yazılı açıklamada, "Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10'uncu maddesi 'Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 5 yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir' hükmündedir.
EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Kimlik Belgesi
Sürücü Sağlık Raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
1 adet biyometrik fotoğraf
Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)
SÜRÜCÜ BELGESİ RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da web portalı üzerindeki sürücü belgesi randevu sisteminden randevu alınarak yapılmaktadır.
SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?
Sürücü belgesi başvurusu, Genel Müdürlük web portali üzerinden ya da çağrı merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılır.
EHLİYET YENİLEME BAŞVURU EKRANI
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Ehliyet yenileme ücreti 15 TL'dir. 13+2 olarak hesaplanır. Yeni tip ehliyetlerini tekrardan yenilemeyi arzu edenlerin, kaybedenlerin ya da çaldıranların vermesi gereken bedel ise: 280 + 65 TL'dir. Totalde 345 TL ödemesi gerekmektedir.
İçişleri Bakanlığı'nın 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren itibaren yeni ehliyet edinmek isteyen vatandaşlar, ehliyet yenileme, kayıp, zayi ve hırsızlık hallerinde 15 TL değiştirme ücreti öderler.
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