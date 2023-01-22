Kocaeli'de doğal gaz borusu patladı: 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de üç katlı apartmanda meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi 100. Sokak'taki üç katlı apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve İzmit Gaz Dağıtım AŞ (İZGAZ) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.