İstanbul’da eski sevgilisi tarafından öldürülmüştü! Son randevu cinayetinde soruşturma tamamlandı

"BİR ŞEY OLMAZ, BANA KIYMAZ" DEMİŞ

Talihsiz kadın hastanede hayatını kaybederken, kaçan saldırgan ve arkadaşı Atınç Demir günler sonra yakalanıp tutuklandı.. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olay günü Elif Güneş'in arkadaşlarıyla buluştuğunu, bu sırada Koray Gülbar'ın Atınç Demir adlı bir arkadaşının Güneş'i arayarak ikilinin görüşmesini sağladığını belirledi. Güneş'in kendi arkadaşının genç kadına gitmemesi yönünde tavsiyede bulunduğu Güneş'in ise başına geleceklerden habersiz, "Bir şey olmaz, Koray bana kıymaz, siz oturun çay için, 1 saat sonra geliyorum" dediği ortaya çıktı. Ancak bir saat geçmesine rağmen Elif Güneş'in arkadaşlarının yanına dönmediği kaydedildi.