İstanbul’da kadavradan alınan böbrek nakli sonrası anne oldu! "Hayatım bitti derken, mutluluğun formülünü buldum"

"ORGAN NAKLİ OLMAK ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA ENGEL DEĞİL"

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Ebru Öztürk, "Mantar ailesi ile hikayemiz zorlu ama bir o kadar umut doluydu. Böbrek nakli yapılan, vücut kitle indeksi 35 olan hastamızın yetersiz yumurta rezervi vardı. Hastamızın takibini Nefroloji Uzmanı Dr. Ergün Parmaksız ile birlikte yürüttük. Uyguladığımız kişiye özel tüp bebek tedavisiyle iki adet embriyo oluştu. Anne adayına embriyo transferi yaptık. Ardından da gebelik müjdemizi aldık. Gebelik takibi sorunsuz geçti. Kızları Zeynep'i sağlıkla kucaklarına aldılar" dedi.

Prof. Dr. Öztürk, organ nakli olmanın çocuk sahibi olmaya engel olmadığını söyleyerek, "Nakledilen organ veya dokunun vücut tarafından kabulünü sağlamak için ömür boyu kullanılması zorunlu olan, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların tüp bebek tedavisine başlarken ve gebelik boyunca dozlarının ayarlanması gereklidir. Hastalar kapsamlı olarak değerlendirilmeli ve bu süreçte yapılan her müdahale kişiye özgü planlanarak, yol haritası çizilmelidir." dedi.