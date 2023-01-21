Kar kalınlığı 16 santimetreyi aştı! Vatandaşlar Uludağ’a akın etti

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da akşam saatlerinde yağan kar gece itibari ile 16 santimetreyi aştı. Kar yağışını duyan vatandaşlar Uludağ'a akın etti. Kimi kartopu savaşı yaparken, kimi ise poşetleriyle kayak yaptı. Bazı vatandaşlar ise kar yağışını telefonlarıyla görüntüledi.