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Haberler Galeri Eski sevgilisi tarafından katledilen Elif Güneş cinayetinde yeni gelişme! Son görüntüleri ortaya çıktı

Eski sevgilisi tarafından katledilen Elif Güneş cinayetinde yeni gelişme! Son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da kuaförlük yapan 32 yaşındaki Elif Güneş'i son kez görüşelim diye çağırıp araç içerisinde vurduktan sonra kaçan eski sevgilisi Koray Gülbar sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Elif Güneş'in ölmeden önceki son anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheli adliyeye sevk edilirken olayın kazayla olduğunu öne sürerek; "Ben katil değilim, insan sevdiğini öldürür mü? Yanlışlıkla oldu" diye bağırmıştı. İfadesinde de; "Araçtan inmek istedi silahla korkutmak istedim. Biranda ateş aldı" dediği öne sürülmüştü.

Sabah
Giriş Tarihi: 30.07.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022 11:32
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Eski sevgilisi tarafından katledilen Elif Güneş cinayetinde yeni gelişme! Son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da yaşanan olay geçen 23 Temmuz günü saat 22.30 sularında Üsküdar'da meydana geldi. Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş, kendisi gibi kuaförlük yapan erkek arkadaşı Koray Gülbar'dan 2 ay önce ayrıldı. Ancak iddiaya göre Koray Gülbar Güneş'in peşini bırakmadı.

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Eski sevgilisi tarafından katledilen Elif Güneş cinayetinde yeni gelişme! Son görüntüleri ortaya çıktı

İddiaya göre geçen hafta da Elif Güneş'in kuaför dükkanına gelerek tartışıp tokat attı. Koray Gülbar, Cumartesi günü Elif Güneş'e "son kez görüşelim sana anlatacaklarım var" dedi.

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Eski sevgilisi tarafından katledilen Elif Güneş cinayetinde yeni gelişme! Son görüntüleri ortaya çıktı

Güneş de başına bir şey gelir korkusuyla arkadaşlarını yanına alarak görüşme teklifini kabul etti. Kadıköy'de buluşmada Koray Gülbar, Elif Güneş'i de yanına alarak otomobille uzaklaştı.

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Eski sevgilisi tarafından katledilen Elif Güneş cinayetinde yeni gelişme! Son görüntüleri ortaya çıktı

Üsküdar'a gelen Koray Gülbar ile Elif Güneş otomobil içinde tartışmaya başladı. Güneş otomobilde silahla vuruldu.

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Eski sevgilisi tarafından katledilen Elif Güneş cinayetinde yeni gelişme! Son görüntüleri ortaya çıktı

ELİF'İ ÖLDÜRÜP ONUN ARACIYLA KAÇMIŞTI

Koray Gülbar daha sonra Güneş'in aracı ile onu hastaneye bırakarak kayıplara karıştı. Hayatını kaybeden 32 yaşındaki Elif Güneş memleketi Diyarbakır'da toprağa verilirken, polis kaçan şüpheli Koray Gülbar'ın peşine düştü. Yapılan çalışmalarda Güneş'e ait olan ve katilin kaçtığı araç Kadıköy'de bir adreste terk edilmiş halde bulundu.