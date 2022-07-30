Eski sevgilisi tarafından katledilen Elif Güneş cinayetinde yeni gelişme! Son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da kuaförlük yapan 32 yaşındaki Elif Güneş'i son kez görüşelim diye çağırıp araç içerisinde vurduktan sonra kaçan eski sevgilisi Koray Gülbar sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Elif Güneş'in ölmeden önceki son anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheli adliyeye sevk edilirken olayın kazayla olduğunu öne sürerek; "Ben katil değilim, insan sevdiğini öldürür mü? Yanlışlıkla oldu" diye bağırmıştı. İfadesinde de; "Araçtan inmek istedi silahla korkutmak istedim. Biranda ateş aldı" dediği öne sürülmüştü.