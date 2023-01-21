Antalya’da ev yangınında kan donduran detay! Anneannesini ve teyzesini mutfağa kilitleyip ölüme terk etmiş

YANGIN ÇIKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine annesi Yeliz Çetinkaya'nın verdiği ilk ifadesinde doğalgazdan kaynaklı evde yangın çıktı. Yangın söndürülemeyince anne Yeliz Çetinkaya dışarıya yangın tüpü almaya çıktı. Bu sırada evde patlama sesi meydana geldi. Ancak hayatını kaybeden yakınları ise, "Olayda alacak verecek meselesi yok. Okan ananesi ve teyzesini mutfağa kilitleyip evde yangın çıkartmış. 5 litrelik bidon ile eve geldiğini görenler var. Bu bir cinayet" diyerek yaşanan vahşete dikkat çektiler.