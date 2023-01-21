Antalya’da ev yangınında kan donduran detay! Anneannesini ve teyzesini mutfağa kilitleyip ölüme terk etmiş
Antalya’da anneannesiyle birlikte yaşadığı eve 5 litrelik bidonla gelen 28 yaşındaki Okan Altay, teyzesiyle alacak verecek meselesi yüzünden tartışmıştı. Yaşanan tartışmanın ardından evi ateşe veren Altay’ın, anneannesi ve teyzesini mutfağa kilitlediği ortaya çıktı. Hülya Çetinkaya ve kızı Filiz Kaplan’ın feci şekilde hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan Okan Altay tutuklandı. Altay'ın polisteki ifadesinde, "Üzerlerine benzini döküp ateşe verdim. Daha sonra kapıyı çekip çıktım" dediği öğrenildi. İşte vahşetin ayrıntıları...
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi bağlı Güvenlik Mahallesi 259 sokak üzerindeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede meydana gelmişti. Görgü tanıklarının beyanına göre 5 litrelik bidonla gelen Okan Altay, şahıs anneannesiyle sözlü olarak tartıştığı bu sırada üst katta oturan teyzesi Filiz Kaplan KADES butonuna basarak aşağı indi.
YANGIN ÇIKTI
Tartışmanın büyümesi üzerine annesi Yeliz Çetinkaya'nın verdiği ilk ifadesinde doğalgazdan kaynaklı evde yangın çıktı. Yangın söndürülemeyince anne Yeliz Çetinkaya dışarıya yangın tüpü almaya çıktı. Bu sırada evde patlama sesi meydana geldi. Ancak hayatını kaybeden yakınları ise, "Olayda alacak verecek meselesi yok. Okan ananesi ve teyzesini mutfağa kilitleyip evde yangın çıkartmış. 5 litrelik bidon ile eve geldiğini görenler var. Bu bir cinayet" diyerek yaşanan vahşete dikkat çektiler.
DİNAR'A GÖTÜRÜLDÜ
Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Hülya Çetinkaya ve Filiz Kaplan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Afyorkarahisar'ın Dinar ilçesine götürüldü. Cenazeleri almaya gelen Filiz Kaplan'nın yakınları olayda alacak verecek meselesinin bulunmadığını belirterek basın mensuplarına saldırdı. Polisin zamanında müdahalesi ile olay güçlükle önlendi.
TUTUKLANDI
Yaşanan korkunç olayın ardından gözaltına alınan Okan Altay cinayet bürosu ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde bir şey hatırlamadığını söyleyen zanlı çıkarıdığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BENZİNİ ÜZERLERİNE DÖKÜP ATEŞE VERMİŞ
Antalya'da, para sebebiyle tartıştığı anneannesi Hülya Çetinkaya ile teyzesi Filiz Kaplan'ı eve kilitleyerek yangın çıkardığı belirlenen Okan Altay'ın, polisteki ifadesinde, 5 litre benzin dolu bidonla eve geldiğini söylediği öğrenildi. Altay'ın, "Teyzemden alacağım vardı. Anneannem ve teyzemle tartışmaya başladık. Daha sonra üzerlerine benzini döküp ateşe verdim. Daha sonra kapıyı çekip çıktım" dediği belirtildi.
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