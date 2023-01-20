Antalya'da kan donduran olay: Alacak verecek meselesi yüzünden teyzesi ve anneannesini diri diri yaktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, iddiaya göre anneannesiyle birlikte yaşadığı eve 5 litrelik bidonla gelen 28 yaşındaki şahıs, teyzesiyle alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Kavganın ardından evden alevler yükselirken, yangının ortasında kalan zanlının teyzesiyle anneannesi hayatını kaybetti. Zanlının da çıkan yangında yaralandığı tedavisinin ardından ise emniyete götürüleceği bildirildi.