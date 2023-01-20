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Haberler Galeri Antalya'da kan donduran olay: Alacak verecek meselesi yüzünden teyzesi ve anneannesini diri diri yaktı

Antalya'da kan donduran olay: Alacak verecek meselesi yüzünden teyzesi ve anneannesini diri diri yaktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, iddiaya göre anneannesiyle birlikte yaşadığı eve 5 litrelik bidonla gelen 28 yaşındaki şahıs, teyzesiyle alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Kavganın ardından evden alevler yükselirken, yangının ortasında kalan zanlının teyzesiyle anneannesi hayatını kaybetti. Zanlının da çıkan yangında yaralandığı tedavisinin ardından ise emniyete götürüleceği bildirildi.

Giriş Tarihi: 20.01.2023 23:22 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 23:25
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Antalya’da kan donduran olay: Alacak verecek meselesi yüzünden teyzesi ve anneannesini diri diri yaktı

Olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 259 sokak üzerindeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katında bulunan dairede meydana geldi.

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Antalya’da kan donduran olay: Alacak verecek meselesi yüzünden teyzesi ve anneannesini diri diri yaktı

Hülya Çetinkaya'nın(63) yanına, işten dönen ve birlikte yaşadığı torunu Okan A. iddiaya göre elinde 5 litrelik bidonla geldi.

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Antalya’da kan donduran olay: Alacak verecek meselesi yüzünden teyzesi ve anneannesini diri diri yaktı

Anneanne Hülya Çetinkaya ve torun Okan A. arasında sözlü tartışma çıktı.

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Antalya’da kan donduran olay: Alacak verecek meselesi yüzünden teyzesi ve anneannesini diri diri yaktı

Bu sırada üst katta oturan Okan A'nın teyzesi Filiz Kaplan (46) Kadın Destek Uygulamasına (KADES) basarak polisten yardım istedikten sonra ardından annesiyle yaşayan kız kardeşi Yeliz ve yeğeni Okan A.'nın yanına indi.

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Antalya’da kan donduran olay: Alacak verecek meselesi yüzünden teyzesi ve anneannesini diri diri yaktı

Bu sefer Okan A. ile Filiz Kaplan arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.