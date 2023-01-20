Antalya’da "Sezer nine" alarmı verildi! Herkes ağzı açık izledi
Antalya’da bir apartmanın 10’uncu katındaki dairede yalnız yaşayan 82 yaşındaki Sezer nine, eline ne geçirdiyse evinin penceresinden sokağa fırlattı. Polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve mahalle sakinlerinin alarma geçtiği olayda, kaldırımdan geçenler ile park halindeki araçları korunmak için seferber olundu. Yüzlerce kişinin film gibi izlediği olayda Sezer Nine, 2 saatlik uğraşma sonunda yakınları tarafından ikna edildi.
Ekipleri ve mahalle sakinlerini alarma geçiren olay, dün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi, Meltem Bulvarı üzerinde yaşandı.
15 katlı apartmanın 10'uncu katındaki dairede yalnız yaşayan Sezer S.'nin pencereden eşyalar fırlattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çoğunluğu cam eşyaları dışarı fırlatan yaşlı kadını, apartman sakinleri ile çevredekiler ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı.
Polis ekiplerine de kapıyı açmayan Sezer nineyi ikna etmek için olay yerine yakınları çağrıldı.
2 SAATTE İKNA EDİLDİ
Bu sırada ekipler ile mahalle sakinleri, kaldırımdan geçenler ile park halindeki araçların zarar görmemesi için seferber olurken, yaya, araç ve tramvay trafiğinde tek yönlü aksama yaşandı.
Bir süre sonra adrese gelen yakınları, yaşlı kadını ikna etmek için kapısına giderek dil döktü. Etraftakilerin film gibi izlediği olayda yaşlı kadın, yaklaşık 2 saatlik uğraşma sonucu yakınlarınca ikna edildi.
"EVDE BİRİLERİNİN DOLAŞTIĞINDAN KORKMUŞ"
Apartmanın zemin katında marketçilik yapan Tamer Karagöz, "Daha önce birkaç parça atmıştı, uyardık. Şuan ne buluyorsa atıyor. Evde birilerinin dolaştığından korkmuş, yardım istemek için yapıyormuş. Allah'tan kimseye bir şey olmadı" dedi.
Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Sezer nine ise, kontrol amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken, fırlattığı eşyalar komşuları tarafından toplandı.
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