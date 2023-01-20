Antalya’da "Sezer nine" alarmı verildi! Herkes ağzı açık izledi

"EVDE BİRİLERİNİN DOLAŞTIĞINDAN KORKMUŞ"

Apartmanın zemin katında marketçilik yapan Tamer Karagöz, "Daha önce birkaç parça atmıştı, uyardık. Şuan ne buluyorsa atıyor. Evde birilerinin dolaştığından korkmuş, yardım istemek için yapıyormuş. Allah'tan kimseye bir şey olmadı" dedi.