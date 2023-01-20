EHLİYET AFFI 2023: Ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Son durum ne? TBMM ehliyet affı yasalaşacak mı? Kimleri kapsayacak?
Ehliyet affı ne zaman çıkacak sorusunun cevabı sıklıkla merak ediliyor. Ehliyetine çeşitli nedenlerle el konulan vatandaşlar arama motorlarında, "Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak?", "Ehliyet affı Meclis'e ne zaman gelecek mi?" sorularının cevapları araştırılıyor. Peki ehliyet affı gelecek mi? ehliyet afıı son durum ne? Konuya ilişkin gelişmeler haberimizde...
Binlerce kişinin gözleri ehliyet affına çevrilmiş durumda. Ehliyetine el konulan vatandaşlar uzun süredir ehliyet affının ne zaman yasalaşacağını araştırıyor. Zaman zaman gündeme gelen ehliyet affı ile ilgili şu anda yeni bir gelişme söz konusu değil. Peki ehliyet affı Meclis'e ne zaman gelecek? Kimleri kapsayacak?
EHLİYET AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Öncelikle şunu belirtelim ki ehliyet affının ne zaman çıkacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin son dakika gelişmelerini ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
EHLİYET AFFI KİMLERİ KAPSAYACAK?
MHP Milletvekili Baki Şimşek, 1 milyon sürücünün değişik nedenlerle ya ceza puanından ya da Trafik kurallarını ihlalden ehliyetine el konulduğunu ancak lojistik sektöründe ciddi şoför sıkıntısı bulunduğunu, bu nedenle yabancı uyruklu şoförlerin çalıştırıldığını belirterek, bir defaya mahsus olmak üzere, ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş şoförler için yılbaşından önce af çıkarılmasını istedi. CHP Milletvekili Özkan Yalım da ehliyet affını gündeme getirirken, kamyon TIR şoförlerinin bir suç işlediklerinde, ehliyetlerini kaptırdıklarında Avrupa'da olduğu gibi o an suç işledikleri araç üzerinden cezalandırılmalarını, ekmek parasını kazandıkları ağır vasıta ehliyetinden muaf tutulmaları gerektiğini söyledi.
ALKOLDEN ALINAN EHLİYETE AF VAR MI?
Alkollü araç kullanma sebebiyle el konulan ehliyetler hakkında net bir bilgi olmamakla beraber sürücü belgelerini geri almak isteyen kişiler trafik birimine ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunabilirler.
EHLİYET SİCİLİ NE KADAR SÜREDE SİLİNİR?
Ehliyet ceza puana 1 yılın sonunda silindiği gibi aynı zamanda sicilinize etkisi de yıllık olmaktadır.
EHLİYETİMİ NASIL GERİ ALABİLİRİM?
Trafik kurallarına uymadıkları için ehliyetlerine el konulan kişiler sürücü belgelerini geri alabilmek için el koyan trafik birimine veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne alıkoyma süresinin bittiği tarihten itibaren dilekçe ile başvuruda bulunarak geri alabilirler.
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