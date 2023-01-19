Kocaeli’de 7. kattan düşerek hayatını kaybeden Sedefnur’un davasında flaş gelişme! Polis sevgilisi Ahmet Ata için tahliye kararı

Duruşma sonrası açıklama yapan Ahmet Ata'nın avukatı Özgür Atlıhan, "Biz çok memnun olduk. Açıkçası uzun zaman sonra adaletin yerine getirildiğini düşünüyoruz. İki taraf için de ciddi bir mağduriyet vardı ama müvekkilimizin bununla ilgili hiçbir suçu yoktu. Bunun da dosyaya giren beyanlarla ortaya çıktığını düşünüyorum. Tekrardan Sedefnur'un ailesine 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Sanığın amcası Ali Ata ise "Uzun süredir iki ailede sıkıntı yaşadık. Çok şükür, adalet yerini buldu. Sedefnur'un ailesine bir kez daha geçmiş olsun. İnşallah Allah şifasını verir" diye konuştu.