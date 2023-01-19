Kocaeli'de 7. kattan düşerek hayatını kaybeden Sedefnur'un davasında flaş gelişme! Polis sevgilisi Ahmet Ata için tahliye kararı
2022'nin Ocak ayında yaşadığı Kocaeli'de 7. kattan düşerek hayatını kaybeden Sedefnur Çağlar'ın davasında flaş bir gelişme yaşandı. Savcı hayatını kaybeden Sedefnur Çağlar'ın erkek arkadaşı Ahmet Ata'nın yurt dışına çıkış yasağıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.
Olay, geçen yıl 9 Ocak'ta, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile birlikte polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti.
Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadınla alkol aldığı iddia edilen Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Hakkında idari soruşturma da başlatılıp, açığa alınan polis memuru Ahmet Ata, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ev sahibi polis memuru O.Ç., idari soruşturma nedeniyle açığa alınıp, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olay anında evde bulunan O.Ç.'nin kız arkadaşı E.Ş. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Sedefnur, ailesinin isteği doğrultusunda ambulansla memleketi Sivas'a götürülürken, tedavisine burada devam edildi.
HASTANEDE İFADESİ ALINDI
Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde daha önce görülen duruşmada Sedefnur'un ifadesinin alınamaması üzerine, davanın daha sağlıklı ilerleyebilmesi için 'naip hakim' atanması talebinde bulunuldu. Naip hakim, Sivas'ta yaşayan Sedefnur'un hastanede ifadesini aldı. Sedefnur, ifadesinde; olay günü evde neler yaşandığını, nasıl düştüğünü hatırlamadığını söyledi.
Sedefnur ayrıca daha önce intihar girişiminde bulunduğunu, arkadaşı Ahmet Ata'nın engel olduğunu, Ahmet Ata'nın kendisine fiziksel ve duygusal şiddet uygulamadığını ancak son dönemlerde kavgalarının olduğunu kaydetti.
"SEDEFNUR'UN İFADESİ BENİ DOĞRULAR NİTELİKTE"
Bugün görülmeye devam edilen duruşmaya, tutuklu yargılanan Ahmet Ata ve avukatlar katıldı. Sanık Ata, savunmasında, "Ben olaya ilişkin bildiklerimi doğru bir şekilde anlattım. Kamuoyu nazarında da aklandığımı düşünüyorum. Sedefnur'un ifadesi beni doğrular niteliktedir" dedi.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞIYLA TAHLİYE
Savcı, mütalaasında; Sedefnur'un olay anını hatırlamadığını beyan etmesi, sanığın kendisini attığı ya da ittiği yönünde söylemde bulunmaması, delillerin toplanmış olması, Ahmet Ata'nın delilleri karartma şüphesi bulunmamasının göz önüne alınıp, adli kontrol tedbirlerine karar verilerek tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, Sedefnur'un beyanının alınması, delillerin toplanması, delil karatma ihtimalinin ortadan kalkmış olması nedeniyle Ahmet Ata'nın yurt dışına çıkış yasağıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Duruşma, 22 Mart'a ertelendi.
Duruşma sonrası açıklama yapan Ahmet Ata'nın avukatı Özgür Atlıhan, "Biz çok memnun olduk. Açıkçası uzun zaman sonra adaletin yerine getirildiğini düşünüyoruz. İki taraf için de ciddi bir mağduriyet vardı ama müvekkilimizin bununla ilgili hiçbir suçu yoktu. Bunun da dosyaya giren beyanlarla ortaya çıktığını düşünüyorum. Tekrardan Sedefnur'un ailesine 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
Sanığın amcası Ali Ata ise "Uzun süredir iki ailede sıkıntı yaşadık. Çok şükür, adalet yerini buldu. Sedefnur'un ailesine bir kez daha geçmiş olsun. İnşallah Allah şifasını verir" diye konuştu.
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